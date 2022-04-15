بايدن وزوجته يقدمان الإقرار الضريبي لعام 2021

قال البيت الأبيض اليوم الجمعة إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل قدما إقرارا بدخلهما في عام 2021، أول عام لهما في البيت الأبيض، والذي جاء متماشيا تقريبا مع العام الماضي بضرائب اتحادية مستحقة بنسبة 24.6 بالمئة.

وذكر الزوجان في التقرير أن إجمالي الدخل الاتحادي الذي حققاه بلغ 610702 دولار ودفعا 150439 دولارا ضرائب اتحادية على الدخل. كان الزوجان قد أعلنا العام الأسبق عندما كان بايدن مرشحا للرئاسة تحقيق دخل بلغ 607336 دولارا.

وحصل بايدن على 378333 دولارا كراتب رئاسي، وهو ما يقل بشكل طفيف عن الراتب المعتاد وهو 400 ألف دولار لأنه دخل البيت الأبيض في 20 يناير كانون الثاني. وكسبت جيل بايدن 67116 دولارا من وظيفتها كأستاذ في كلية نورث فرجينيا. وقال البيت الأبيض في بيان “من خلال هذا الإعلان، يشارك الرئيس المواطنين الأمريكيين على مدى 24 عاما في المجمل في تقديم الإقرارات الضريبية، مما يظهر مجددا التزامه بالشفافية مع الشعب الأمريكي فيما يتعلق بالشؤون المالية للقائد الأعلى للقوات المسلحة”.

وأحجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن الكشف عن دخله قائلا إنه لا يستطيع القيام بذلك بينما تقوم إدارة الإيرادات الداخلية بالتدقيق في حساباته، على الرغم من أن الإدارة قالت إن بوسعه الكشف عنها. وقال البيت الأبيض إن نائبة الرئيس كاملا هاريس وزوجها دوج إيمهوف أعلنا عن تحقيق دخل إجمالي بلغ مليونا و655563 دولارا ودفعا 523371 دولارا ضرائب اتحادية على الدخل بنسبة ضريبة بلغت 31.6 بالمئة.