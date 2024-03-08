بايدن: وقف إطلاق النار في غزة "يبدو صعبا" بحلول شهر رمضان

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن (الجمعة 8-3-2024) إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بحلول بداية شهر رمضان “يبدو صعبا”.

وأضاف في تصريحات للصحفيين أنه يشعر بالقلق إزاء العنف في القدس الشرقية دون وقف لإطلاق النار.

في السياق، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الجمعة إن منظومة الميناء المؤقت التي تسعى واشنطن إلى إنشائها لتسريع إيصال المساعدات إلى غزة ستستغرق “ما يصل إلى 60 يوما على الأرجح”وسيشارك فيها نحو ألف جندي.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الخميس أن الجيش الأمريكي سينشئ ميناء مؤقتا خلال الأسابيع المقبلة على ساحل غزة المطل على البحر المتوسط لتمكين إيصال المساعدات بحرا.

وقال الميجر جنرال بسلاح الجو باتريك رايدر المتحدث باسم البنتاجون إنه على الرغم من أن العملية العسكرية الأمريكية الضخمة ستشمل جنودا وبحارة، فإن الجيش الأمريكي لن ينشر قوات على البر ولو بشكل مؤقت للرسو على الشاطئ.

وذكر رايدر أن منظومة الميناء بمجرد تشغيلها ستسمح بإيصال نحو مليوني وجبة إلى سكان غزة يوميا.

ومقارنة بذلك الرقم، قدم الجيش الأمريكي في المجمل نحو 124 ألف وجبة خلال أربع عمليات إسقاط جوي على مدى الأسبوع المنصرم. وذكر الجيش أن أحدث عملية إسقاط اليوم الجمعة جرى خلالها إيصال نحو 11500 وجبة.

ولم يتضح من سيؤمِّن موقع الهبوط لمنظومة الميناء، واكتفى رايدر بالقول إن واشنطن تعمل على وضع التفاصيل مع دول شريكة منها إسرائيل.

وقال المتحدث إنه لم يجر تقدير التكلفة بعد. وذكر أن واشنطن تجري محادثات أيضا مع منظمات غير حكومية ومنظمات إغاثة والأمم المتحدة حول كيفية إيصال المساعدات.