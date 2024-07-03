بايدن يؤكد استمراره في السباق الرئاسي ويستعد لمقابلة تلفزيونية مهمة

نفى البيت الأبيض ما ورد في صحيفة “نيويورك تايمز”، أن الرئيس جو بايدن أبلغ أحد مناصريه أنه يدرس ما إذا كان سيستمر في السباق الرئاسي.

المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس ردّ على الفور على ما جاء في الصحيفة، وقال عبر منصة إكس، إنّ “هذا غير صحيح تماماً. لو أعطتنا صحيفة نيويورك تايمز أكثر من سبع دقائق للتعليق لكنّا أخبرناها”.

وكانت الصحيفة نقلت عن أحد المقرّبين منه من دون أن يذكر اسمه قوله “إنه يعلم أنه إذا واجه حدثين آخرين من هذا النوع، فستكون الأمور مختلفة تماماً”. وأشار إلى أنّ بايدن يتساءل في المجالس الخاصّة عن مستقبل ترشّحه.

ويستقبل بايدن اليوم الأربعاء حكّام الولايات الديموقراطيين بهدف محاولة طمأنتهم بشأن قدرته على مواصلة حملته الانتخابية للفوز على دونالد ترامب، الأمر الذي تُثار حوله الكثير من الشكوك منذ المناظرة الفاشلة التي خاضها مع ترامب الخميس الماضي.

ويعتزم بايدن إجراء مقابلة مع قناة “ايه بي سي” الجمعة وعقد مؤتمر صحافي الأسبوع المقبل، بهدف إظهار قدرته على التحدّث بطلاقة.

أمّا في ما يتعلّق بالأداء الضعيف الخميس، فقد كانت “ليلة سيئة” بالنسبة إلى مرشّح كان يعاني من أكثر من “نزلة برد”، وفقاً لمناصري جو بايدن.

غير أنّ الأخير قدّم الثلاثاء توضيحاً آخر. وقال للمانحين إنّه “لم يكن من الذكاء السفر حول العالم عدّة مرّات” قبل وقت قصير من المناظرة، مضيفاً أنّ هذا الأمر دفعه إلى “النوم تقريباً على المنصّة”.

وبعد حوالى أسبوع، لا يزال الرئيس الأميركي بعيداً من محو الانطباع المحبِط الذي تركته 90 دقيقة تلعثم خلالها في بعض الأحيان أو حملق في الفراغ، كما فقد تسلسل أفكاره في أحيان أخرى.

ويأتي ذلك بعدما تساءل عدد من الديموقراطيين، بما فيهم شخصيات بارزة في الحزب مثل نانسي بيلوسي، بشأن صحة بايدن العقلية فيما برزت مطالبات بانسحابه حتى لو كانت هذه الدعوات لا تزال حتى الآن مقتصرة على برلمانيين قلائل وغير معروفين.

ومن المقرّر أن ينعقد لقاء الحكّام مع الرئيس الديموقراطي البالغ 81 عاماً عند الساعة 22,30 بتوقيت غرينتش في البيت الأبيض. ويوجد في الولايات المتحدة حوالى عشرين حاكم ولاية ديموقراطيين، غير أنّه لم يتمّ الإعلان عن القائمة المحدّدة للمشاركين في الاجتماع.

وقال جي بي بريتسكر الحاكم الديموقراطي لولاية إيلينوي على شبكة سي ان ان مساء الثلاثاء، “سنُجري نقاشاً صحياً مع الرئيس”.

وأضاف “في الوقت الحالي، جو بايدن هو مرشّحنا، أنا أؤيد ترشيحه بنسبة مئة في المئة ما لم يتخذ قراراً آخر، وفي هذه الحالة سنناقش جميعاً أفضل مسار نتبعه”.

ويعتبر حاكم إيلينوي وحكام كاليفورنيا غافين نيوسوم وميشيغان غريتشن ويتمر وبنسلفانيا جوش شابيرو، مرشّحين محتملين في المستقبل للرئاسة.

ولكن لم يشكّك أحد علناً حتى الآن في ترشح جو بايدن الذي حقّق فوزاً في الانتخابات التمهيدية.

ولم تُظهر استطلاعات الرأي التي أُجريت بعد المناظرة تغييرات كبيرة، ممُا يُثبت أنّ الأميركيين لم ينتظروا هذه المناسبة كي يقلقوا بشأن الرئيس الأكبر سنّاً في تاريخ الولايات المتحدة، غير أنّ هذه الاستطلاعات أظهرت تقدّماً بسيطاً لدونالد ترامب.

ومنح استطلاع نشرته شبكة “سي بي اس” الأربعاء الرئيس السابق دونالد ترامب 50 في المئة من نوايا التصويت مقابل 48 في المئة لمنافسه الديموقراطي على المستوى الوطني، و51 مقابل 48 في المئة في الولايات الحاسمة.

وفي إطار حملته الانتخابية، يتوجّه جو بايدن في الأيام المقبلة إلى ولايتي ويسكونسن وبنسلفانيا اللتين تعدّان “ولايتين متأرجحتين” حاسمتين في السباق إلى البيت الأبيض.

وبثّ فريق حملته الأربعاء فيديو جديدا بعدما أقرّت المحكمة العليا الإثنين تمديد الحصانة الرئاسية لترامب، في ما يشكّل انتصاراً له خصوصاً في مواجهة الاتهامات الجنائية التي وُجهت إليه.

وزار جو بايدن فرنسا وإيطاليا في حزيران/يونيو، ثمّ عاد إلى الولايات المتحدة في 15 حزيران/يونيو، قبل 12 يوماً من المبارزة التلفزيونية ضدّ دونالد ترامب والتي أمضى ستة أيام في التحضير لها من دون جدول أعمال رسمي أو ظهور علني خلال هذه الفترة.

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