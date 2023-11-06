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بايدن يؤكد على ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين خلال اتصال مع نتنياهو

منذ 25 دقيقة
بايدن ونتنياهو

بايدن ونتنياهو

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قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين بأنه من الضروري اتخاذ خطوات لحماية المدنيين الفلسطينيين حتى مع تأكيده مجددا دعمه لجهود إسرائيل لحماية مواطنيها من حماس.

وأضاف البيت الأبيض في بيان أشار إلى مكالمة هاتفية بين الزعيمين “أكد الرئيس دعمه الثابت لإسرائيل وحماية المواطنين الإسرائيليين من حماس وجميع التهديدات الأخرى بينما شدد أيضا على ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين خلال العمليات العسكرية”.

فيما قال المتحدث بالبيت الأبيض جون كيربي إن بايدن ونتنياهو ناقشا إمكانية إعلان توقفات تكتيكية للضربات على غزة.

وتوقع كيربي خروج المزيد من الأمريكيين من غزة اليوم مع استمرار دخول المساعدات إلى القطاع.

وأضاف كيربي أن بايدن ونتنياهو ناقشا أيضا الوضع في الضفة الغربية.

    المصدر :
  • رويترز

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