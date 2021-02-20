بايدن يؤكد لحلفاء أميركا تصميمه على دفن الإرث الذي خلفه ترامب

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن ، على ضرورة العمل من أجل استعادة الولايات المتحدة ثقة حلفائها، لافتا إلى عزم بلاده على إعادة التواصل مع أوروبا.

ففي تصريحات بالفيديو أمام مجموعة الدول السبع ومؤتمر ميونخ للأمن، تعهد جو بايدن بتقديم دعم أميركي “لا يتزعزع” للتحالف عبر الأطلسي فيما وصفه بأنه كفاح محدد للعصر من أجل حماية الديمقراطية.

واستخدم بايدن ظهوره الافتراضي الأول على المسرح العالمي، يوم الجمعة، في ملاحظات عبر الفيديو لأول مرة أمام مجموعة الدول السبع ثم مؤتمر ميونيخ الأمني، ليؤكد لحلفاء أميركا تصميمه على دفن الإرث الذي خلفه سلفه.

وقال بايدن “أعرف أن السنوات القليلة الماضية أدت إلى توتر واختبرت علاقتنا عبر الأطلسي، لكن الولايات المتحدة عازمة، عازمة، على إعادة التواصل مع أوروبا، على التشاور معكم واستعادة مكانتنا في القيادة الموثوق بها”.

وقبل عدة سنوات كمواطن عادي في مؤتمر ميونيخ للأمن، طمأن بايدن المشاركين الذين صدمتهم سياسة ترامب، قائلا لهم “سنعود”. واليوم الجمعة، قال للجمهور الافتراضي عبر الإنترنت “أميركا عادت”.

من ناحيته، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الجمعة، إن بايدن أعاد الولايات المتحدة إلى قيادة العالم الحر بخطوة رائعة ساعدت الغرب على الاتحاد.

وقال جونسون، في مؤتمر ميونيخ للأمن “كما رأيتم وسمعتهم آنفا، أميركا تعود بشكل كامل إلى قيادة العالم الحر وهذا أمر رائع”، وذلك في إشارة إلى كلمة الرئيس الأميركي في وقت سابق اليوم الجمعة، بحسب ما ذكرت رويترز.