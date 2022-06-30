بايدن يؤيد بيع طائرات إف-16 لتركيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس إنه أبلغ نظيره التركي رجب طيب أرودغان بأن واشنطن يجب أن تبيع مقاتلات من طراز إف-16 لتركيا لكن تنفيذ ذلك يحتاج لموافقة من الكونجرس.

وأضاف بايدن للصحفيين في مؤتمر صحفي خلال قمة لحلف شمال الأطلسي في مدريد أنه يعتقد أن الكونجرس سيوافق على صفقة بيع مقاتلات إف-16 لتركيا.

عبرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن دعمها اليوم الأربعاء لصفقة محتملة لبيع طائرات أمريكية من طراز إف‭‭-‬‬16 إلى تركيا، بعد يوم من رفع أنقرة حق النقض (الفيتو) عن عضوية فنلندا والسويد في حلف شمال الأطلسي.

وقالت سيليست والاندر مساعدة وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي للصحفيين في تصريحات عبر الهاتف إن تعزيز القدرات الدفاعية التركية هو تعزيز لدفاعات الأطلسي.

وأضافت “الولايات المتحدة تدعم تحديث تركيا لأسطولها من الطائرات المقاتلة لأن في ذلك إسهام في أمن الأطلسي وبالتالي الأمن الأمريكي”.

ومضت قائلة “هذه الخطط في طور الإعداد ويجب الدفع بها لعمليات التعاقد”.

وقدمت تركيا طلبا للولايات المتحدة في أكتوبر تشرين الأول لشراء 40 مقاتلة من طراز إف-16 من إنتاج شركة لوكهيد مارتن وما يقرب من 80 من معدات التحديث لطائراتها الحربية الحالية.

ولم تبد واشنطن من قبل أي رأي صريح بخصوص عملية البيع باستثناء القول إن كل مبيعات الأسلحة يجب أن تخضع للإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مارس آذار، كتبت وزارة الخارجية رسالة إلى بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي الذين عارضوا الصفقة، قائلة إن العلاقات التجارية الدفاعية “المناسبة” مع تركيا تخدم المصالح الأمريكية.