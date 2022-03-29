بايدن يبحث مع زعماء أوروبا تطورات أزمة أوكرانيا اليوم

سيبحث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع زعماء فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، أحدث تطورات الهجوم الروسي لأوكرانيا، وفق ما قال البيت الأبيض.

وأضاف أن من المقرر أن يجري بايدن الاتصال مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الساعة 9:15 صباحا (13:15 بتوقيت جرينتش).

يأتي ذلك في الوقت الذي جرت فيه محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، اليوم الثلاثاء، تعهدت خلالها موسكو بتقليص عملياتها العسكرية قرب مدينتي كييف وتشيرنيهيف الأوكرانيتين، فيما اقترحت أوكرانيا تبني وضع محايد مقابل ضمانات أمنية دولية تحافظ على سلامة أراضيها.

وعاد بايدن من أوروبا حيث اجتمع مع عدد من كبار القادة الأوروبيين وحضر قمة لحلف شمال الأطلسي بشأن الرد الغربي على الهجوم الروسي لأوكرانيا والذي بدأ في 24 فبراير.

ومن المقرر أيضا أن يتحدث ماكرون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء.

وانطلقت المفاوضات اليوم بين الوفدين الروسي والأوكراني بإسطنبول في مسعى لوقف الحرب، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة أمام الوفدين إن المفاوضات دخلت مرحلة تحقيق نتائج حاسمة.