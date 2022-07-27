الأربعاء 28 ذو الحجة 1443 ﻫ - 27 يوليو 2022 |
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بايدن يتعافى من فيروس كورونا

منذ 20 دقيقة
جو بايدن

جو بايدن

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء إنه سيتمكن الآن من استئناف عمله بصورة شخصية بعد خروجه من العزل وذلك بعد أن جاءت نتيجة اختباره لكوفيد-19 سلبية، مضيفا أنه أصبح “على ما يرام”.

وقال بايدن للموظفين والصحفيين الذين تجمعوا في حديقة الورود بالبيت الأبيض “بفضل الله كانت أعراض الإصابة خفيفة وعملية التعافي سريعة وأشعر أنني على ما يرام”.

وأثبتت الفحوص إصابة الرئيس بالفيروس الأسبوع الماضي لكن نتيجة فحصين أجريا للرئيس مساء أمس الثلاثاء وصباح اليوم الأربعاء جاءت سلبية.

من جهته أكد الدكتور كيفين أوكونور طبيب الرئيس الأمريكي أن نتيجة الفحص الذي أجري للرئيس مساء أمس الثلاثاء وصباح اليوم الأربعاء لمعرفة ما إذا كان لا يزال مصابا بفيروس كورونا جاءت سلبية.

وأضاف الدكتور أوكونور أن بايدن، الذي أصيب بالفيروس الأسبوع الماضي، ما زال لا يعاني من الحمى وإن أعراض الإصابة انتهت تقريبا.

وجاء في المذكرة التي أصدرها البيت الأبيض أن بايدن سيتوقف عن إجراءات العزل الصارمة التي يتبعها منذ إصابته.

وعانى بايدن من أعراض طفيفة تحسنت بثبات منذ جاءت نتيجة فحصه إيجابية يوم الخميس. وقال الطبيب إنه سيواصل وضع كمامة لعشرة أيام كاملة عندما يخالط آخرين.

    المصدر :
  • رويترز

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