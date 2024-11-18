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بايدن يتعهد بأربعة مليارات دولار لصندوق يساعد أفقر البلدان

19 - نوفمبر - 2024
الرئيس الامريكي جو بايدن

الرئيس الامريكي جو بايدن

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قال مصدران مطلعان اليوم الاثنين: “إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تعهد بتقديم مساهمة قدرها أربعة مليارات دولار لصندوق المؤسسة الدولية للتنمية التابع للبنك الدولي‭ ‬والمعني بمساعدة أشد بلدان العالم فقرا”.

وأضاف المصدران اللذان اشترطا عدم نشر اسميهما أن “بايدن أعلن تعهد الولايات المتحدة في جلسة مغلقة لقمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو. ويسجل المبلغ رقما قياسيا ويتجاوز كثيرا نحو 3.5 مليار دولار تعهدت بها واشنطن في الجولة السابقة من تعزيز موارد الصندوق في ديسمبر/ كانون الأول 2021”.

ورفض متحدث باسم البيت الأبيض في واشنطن التعليق على تجديد موارد صندوق المؤسسة الدولية للتنمية.

ومن غير الواضح ما إذا كان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي اقترح في الماضي خفض المساعدات الخارجية، سيحترم تعهد بايدن بينما يستعد هو والملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس إلى خفض الإنفاق الأمريكي من خلال لجنة حكومية جديدة للكفاءة. ولن يخصص الكونجرس الأمريكي على الأرجح الأموال اللازمة لتمويل هذا الالتزام إلا بعد تولي ترامب منصبه في يناير/ كانون الثاني.

ولم يتسن الوصول بعد إلى المتحدث باسم فريق ترامب الانتقالي للتعليق.

    المصدر :
  • رويترز

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