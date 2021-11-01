بايدن يتعهد بالمساعدة في مواجهة تغير المناخ

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، بمساعدة الدول النامية في مواجهة تغير المناخ، مؤكدا بأن بلاده ستقلص حجم الغازات الدفيئة الملوثة للبيئة بحلول العام 2030.

وقال بايدن أمام قادة العالم في قمة المناخ بمدينة جلاسكو في أسكتلندا، إن الولايات المتحدة بدأت في الاعتماد على توليد الطاقة من الرياح، مؤكدا أن “الاعتماد على الطاقة النظيفة السبيل الأمثل لمواجهة تغير المناخ”.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تعاني من ظواهر المناخ المتطرفة، وقال “تسببنا في تلويث المناخ والبيئة ومن الحتمي تغيير ممارساتنا”.

ودعا بايدن قادة العالم المشاركين في القمة أن تكون هذه الفعالية انطلاقة جادة نحو مواجهة تغير المناخ، ووعد بأن تعمل الولايات المتحدة على مساعدة الدول النامية في مواجهة تغير المناخ وحشد الدعم العالمي لتقليل انبعاثات الغازات الملوثة للبيئة.

وحذر بايدن من أن التغير المناخي يدمر حياة المواطنين والطبيعة ويكلف اقتصاد العالم تريليونات الدولارات.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن مكافحة التغير المناخي “فرصة رائعة” للاقتصاد. قائلا “وسط الكارثة المتنامية، أرى أن هناك فرصة رائعة، ليس فقط للولايات المتحدة إنما لنا جميعا”.

وانطلقت في جلاسكو قمة المناخ بمشاركة عدد من قادة وزعماء العالم، في وقت سابق من اليوم الإثنين.

وفي مستهل القمة دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى إنقاذ البشرية محذرا من أن مدنا كثيرة قد تختفي بسبب التغير المناخي.