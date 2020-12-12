استمع لاذاعتنا

بايدن يتعهد مجدداً بعودة أمريكا إلى اتفاق باريس

منذ 40 دقيقة
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن

الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن

A A A
طباعة المقال

جدد المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، في بيان مكتوب بمناسبة الذكرى الخامسة للاتفاق الذي خرجت منه الولايات المتحدة خلال رئاسة دونالد ترامب، تعهده بانضمام بلاده مجددا إلى اتفاق باريس، فور تسلمه السلطات وتنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.

وقال بايدن “ستنضم الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس في اليوم الأول من رئاستي، وسأبدأ على الفور العمل مع الزملاء في جميع أنحاء العالم للقيام بكل ما هو ممكن، بما في ذلك دعوة قادة الاقتصادات الكبرى إلى عقد قمة مناخية خلال أول 100 يوم لي في منصبي”.

كما وعد بايدن بتطوير وتنفيذ مسار للولايات المتحدة لتصبح دولة خالية من الانبعاثات بحلول عام 2050.

وقبل نحو أسبوع، كتب بايدن نفسه في تغريدة على “تويتر”: “اليوم، تركت إدارة ترامب اتفاقية باريس للمناخ رسميا، وفي غضون 77 يوما بالضبط، ستنضم إليها إدارة بايدن”.

وكانت وسائل إعلام دولية، قد أفادت بأن ​الولايات المتحدة​ انسحبت رسميا، من اتفاقية ​باريس​ للمناخ، التزاما بتعهد قديم للرئيس ​دونالد ترامب​ بانسحاب بلاده ثاني أكبر مصدر لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في ​العالم​ من الاتفاقية العالمية لمكافحة ​التغير المناخي​، وذلك بحسب “نوفوستي”.

    المزيد من أخبار العالم

    احتجاجات عنيفة في فرنسا ضد قانون الأمن
    الفرنسيون يتظاهرون مجدداً ضد قانون “الأمن الشامل”
    الصين تفرض اجراءات مشددة على الرحلات الجوية بسبب كورونا
    كورونا
    الصين تشدد الإجراءات على الرحلات الجوية خوفا من كورونا
    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
    السيسي يشكر دولة الإمارات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشيخ بهاء الحريري
    “‏واشنطن بوست” تتحدث عن مقاضاة “حزب الله” لـ بهاء الحريري
    الخيار
    الخيار علاج “خفي” لمرض السكري
    شركة آبل
    تقنيات جديدة من آبل لحواسيبها المحمولة