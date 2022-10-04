الثلاثاء 8 ربيع الأول 1444 ﻫ - 4 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بايدن يتوعد إيران لقمعها الاحتجاجات

منذ 3 دقائق
جو بايدن

جو بايدن

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، إن الولايات المتحدة ستفرض تكاليف إضافية هذا الأسبوع على الإيرانيين المسؤولين عن أعمال العنف ضد المتظاهرين الذين يحتجون على الحكومة الإيرانية بعد وفاة مهسا أميني.

واعتقلت شرطة الأخلاق أميني، البالغة من العمر 22 عاما وهي من منطقة كردستان الإيرانية، في 13 سبتمبر أيلول في طهران بسبب ارتداء ملابس “غير لائقة”. وتوفيت بعد ثلاثة أيام في المستشفى بعد دخولها في غيبوبة.

وفي غضون ساعات من جنازتها في بلدة سقز الكردية يوم 17 سبتمبر أيلول، تدفق آلاف الإيرانيين إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد. وعمدت قوات الأمن، بما في ذلك الشرطة وميليشيا الباسيج المتطوعة، إلى قمع الاحتجاجات. وقدرت جماعات حقوقية عدد القتلى بأكثر من 130.

وقال بايدن في بيان إنه “قلق للغاية بشأن التقارير التي تتحدث عن الحملة العنيفة المكثفة على المتظاهرين السلميين في إيران” وتعهد برد سريع.

وأضاف “ستفرض الولايات المتحدة هذا الأسبوع تكاليف إضافية على مرتكبي أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين. وسنواصل محاسبة المسؤولين الإيرانيين ودعم حقوق الإيرانيين في الاحتجاج بحرية”.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين إن طلاب الجامعات في إيران “غاضبون بحق” من وفاة أميني وإن حملات القمع هي من الأحداث التي تدفع الشباب في إيران إلى مغادرة البلاد “والبحث عن الكرامة والفرص في أماكن أخرى”.

ولم تشر إلى أن حملة القمع سيكون لها تأثير على الدبلوماسية الأمريكية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الذي تخلى عنه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2018

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

احتجاجات إيران
بعد تهديدات خامنئي... محامون وعمال نفط ينضمون للاحتجاجات الطلابية
كوريا الشمالية مستمرة في تطوير برنامجها النووي
استنفار وتوتر.. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا فوق اليابان لأول مرة منذ خمس سنوات
أسعار النفط تشهد تقلبات متسارعة
النفط يسجل ارتفاعاً ملحوظاً قبيل اجتماع أوبك+ لمناقشة خفض الإنتاج

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

المقدم ربيع فقيه
قوى الأمن تنعى ضابطاً كبيراً في شعبة المعلومات
علامات قد تدل على مرحلة متقدّمة من سرطان المثانة.. إحداها في الرجلين!
حارة حريك
بالفيديو: اقتحموا بلوم بنك في حارة حريك... إليكم التفاصيل