بايدن يتوعد روسيا بعقوبات جديدة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة ألقاها ببولندا، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة وشركاءها سيعلنون عن المزيد من العقوبات ضد روسيا هذا الأسبوع على خلفية غزو موسكو لأوكرانيا الذي بدأ قبل نحو عام.

من جانبه، قال نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أديمو، الثلاثاء إن واشنطن وحلفاءها سيعلنون عن عقوبات إضافية ضد روسيا في “الأيام المقبلة”.

وذكر أدييمو “جزء كبير مما سنفعله باستخدام العقوبات هو ملاحقة الشبكات التي تساعد على تسهيل التحايل… لذلك سترون في الأيام المقبلة إجراءات إضافية سنتخذها ليس فقط هنا في الولايات المتحدة، وإنما… بالتعاون والتنسيق مع حلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم”.

مجموعة السبع تواصل الضغط

قال وزراء خارجية مجموعة السبع، الثلاثاء، إن بلدانهم ستواصل تكبيد روسيا خسائر اقتصادية، وحثوا المجتمع الدولي الأوسع على رفض ما وصفوه “بالتوسع الوحشي” من جانب موسكو.

وقال الوزراء في بيان مشترك “سنكبد روسيا المزيد من الخسائر الاقتصادية، وكذلك أفراد وكيانات داخل روسيا وخارجها يقدمون الدعم السياسي أو الاقتصادي لانتهاكات القانون الدولي هذه”.

أوروبا تتوعّد

أفاد بيان صادر عن 12 دولة أوروبية أنّه يجب الضغط على الدول، التي تساعد روسيا والتي لا تلتزم بالعقوبات.

وأوضح البيان أنه يجب معاقبة كل من يساعد روسيا على التهرب من العقوبات، مشيرًا إلى أنّ الاقتصاد الروسي تحول إلى عسكري بالكامل لدعم جهود الحرب.

كما ذكر أن أدوات روسيا للتحايل على العقوبات تزداد بـ”طرق إبداعية”.