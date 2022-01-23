الأحد 20 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 23 يناير 2022 |
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بايدن يتوعد موسكو بـ”تبعات قاسية” خلال اجتماع بشأن التوتر في أوكرانيا

منذ 7 ساعات
جو بايدن

جو بايدن

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أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ترأس اجتماعا بخصوص التصعيد الحالي بين روسيا وحلف الناتو حول أوكرانيا وتوعد موسكو بـ”تبعات قاسية” محتملة.

وذكر البيت الأبيض في تغريدة نشرته على حسابه الرسمي في “تويتر” أن بايدن اجتمع أمس السبت مع فريقه الخاص بالأمن القومي لمناقشة “الخطوات الروسية المعادية المتواصلة إزاء أوكرانيا”.

وأكد بايدن، وفقا للتغريدة، أنه “إذا واصلت روسيا غزوها لأوكرانيا، فإن الولايات المتحدة ستفرض عليها بالتعاون مع حلفائها وشركائها تبعات سريعة وقاسية”.

ونفت حكومة روسيا مرارا وتكرارا المزاعم الغربية عن تخطيطها لـ”غزو أوكرانيا”، محملة حلف الناتو المسؤولية عن التصعيد الحالي.

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