بايدن يتوقع محاولة ولايات أمريكية اعتقال النساء اللائي يسافرن للإجهاض

توقع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة أن تحاول بعض الولايات الأمريكية اعتقال النساء اللائي يعبرن حدود هذه الولايات لإجراء عمليات إجهاض بعد أن ألغت المحكمة العليا الحق الدستوري في الإجهاض على مستوى البلاد.

وحظرت ثلاث عشرة ولاية يقودها الجمهوريون الإجهاض أو فرضت عليه قيودا مشددة بعد أن ألغت المحكمة الحكم التاريخي لعام 1973 في قضية (رو ضد ويد) الأسبوع الماضي. وربما تضطر النساء الراغبات في الإجهاض في تلك الولايات إلى السفر للولايات التي لا يزال الإجهاض فيها قانونيا.

وقال بايدن، الذي عقد اجتماعا افتراضيا بشأن حقوق الإجهاض مع حكام الولايات الديمقراطيين اليوم الجمعة، إنه يعتقد أن “الناس سيصابون بالصدمة عندما تحاول ولاية … اعتقال امرأة لتجاوزها الحدود للحصول على الخدمات الصحية”.

وأضاف “لا أعتقد أن الناس يظنون أن هذا سيحدث. لكنه سيحدث… إن له تأثيرا على كل حقوقكم الأساسية”.

وقال بايدن إن الحكومة الاتحادية ستعمل على حماية النساء اللائي يحتجن لعبور حدود الولايات لإجراء عمليات إجهاض، وضمان حصولهن على الأدوية في الولايات التي يُحظر فيها ذلك.

وقالت حاكمة ولاية نيو مكسيكو، ميشيل لوجان جريشام، في الاجتماع إن ولايتها “لن تتعاون” مع أي محاولات لتعقب النساء لمعاقبتهن. وأضافت “لن نسلم مطلوبين”.