بايدن محذراً.. سندافع عن كل شبر من أراضي حلف شمال الأطلسي

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، أن بلاده ستدافع عن كل شبر من أراضي حلف شمال الأطلسي.

وكشف بايدن عن حزمة العقوبات الأولى على روسيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على النخبة الروسية وعائلاتهم، مؤكدا أن الحزمة الأولى من العقوبات تبدأ الآن.

في الوقت نفسه حذر بايدن موسكو من أنها ستدفع ثمنا باهظا إذا ما واصلت سلوكها، مشيرا إلى أن العقوبات ستعزل روسيا عن المنظومة المالية الغربية.

وتشمل العقوبات حتى الآن، إلغاء العمل مع خط أنابيب الغاز “نورد ستريم 2” القادم من روسيا، وعقوبات الحظر الكاملة على بنك “VEB “، وعقوبات على البنك العسكري الروسي، وعقوبات على ديون روسيا السيادية.

وندد بايدن باعتراف الرئيس الروسي باقليمي دونيسك ولوجانسك الانفصاليين في أوكرانيا وقال:”بوتين اتخذ منطق القوة للسيطرة على أراض أوكرانية”.

وشدد على أن حلفاء واشنطن متحدون في معارضة ما وصفه بـ”العدوان الروسي” والدفاع عن حلف شمال الأطلسي، مؤكداً في الوقت نفسه على أنه “لا يزال هناك الوقت لتجنب السيناريو الأسوأ”.

وقال بايدن إنه أعطى الضوء الأخضر لإعادة انتشار القوات الأمريكية في دول البلطيق، متعهدا بالدفاع عن كل شبر من أراضي حلف شمال الأطلسي.

واعتبر أن الرئيس الروسي(فلاديمير بوتين) شن هجومًا مباشرًا على حق أوكرانيا في الوجود، مشيرا إلى أن الدفاع عن الحرية سيكون له ثمن في الداخل أيضا.

وكان الرئيس بوتين وقع، الثلاثاء، على معاهدات دفاعية مع لوهانسك ودونيتسك، موجها الجيش بضمان السلام فيهما، بعدما اعترفت موسكو باستقلالهما، الإثنين.