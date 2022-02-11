بايدن يحذر من حرب عالمية عندما يبدأ إطلاق النار بينهم وبين الروس

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن مواطنيه إلى مغادرة أوكرانيا فورا، محذرا من صراع كبير محتمل مع موسكو في حال حصول مواجهة على الأرض بين القوات الأميركية والروسية رغم الجهود الدبلوماسية التي تبذل في الأسابيع الأخيرة.

وقال في مقابلة مع شبكة “إن بي سي نيوز” إنه يتوجب “على المواطنين الأميركيين المغادرة. عليهم المغادرة الآن”.

وأضاف بايدن: “نحن نتعامل مع أحد أكبر الجيوش في العالم”، في إشارة إلى الجيش الروسي، مشددا على أن “هذا وضع مختلف جدا، والأمور يمكن أن تصبح جنونية بسرعة”.

وكرر أنه لن يرسل تحت أي ظرف قوات إلى الميدان في أوكرانيا، حتى من أجل إجلاء أميركيين في حال حصول غزو روسي للبلاد.

وقال بايدن إن الأمر سيكون بمثابة “حرب عالمية عندما يبدأ الأميركيون والروس بإطلاق النار على بعضهم. نحن في عالم يختلف كثيرا” عما كان عليه سابقا.

وقبل ساعات على تصريحات بايدن دعت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد بكين إلى “تشجيع الروس” على اتخاذ الخيارات الصحيحة في الأزمة حول أوكرانيا، ما أثار ردا فوريا من نظيرها الصيني تشانغ جون الذي طالبها بـ”التوقف عن تأجيج التوتر”.

وقالت غرينفيلد لتلفزيون “سي ان ان” الأميركي “نأمل أن يؤدي الصينيون دورا في تشجيع الروس على فعل الأمر الصائب” لنزع فتيل الأزمة. ودأبت السفيرة الأميركية على تكثيف مقابلاتها مع وسائل الإعلام حول هذا الموضوع في الأسابيع الأخيرة.

وأضافت: “أعرب الصينيون عن قلق شديد في مجلس الأمن بشأن حماية سلامة الحدود وسيادة الدول. وهذا بالضبط ما يفعله الروس (…) إنهم يهددون سلامة الحدود، لذا فإن إيصال الصين لهذه الرسالة سيكون أمرا في غاية الأهمية”.

وسارع سفير الصين تشانغ جون، عبر تويتر، إلى الرد على تعليقات توماس-غرينفيلد، وكتب “رسالتنا ثابتة وواضحة: حل أي خلافات من خلال الدبلوماسية”.

وأضاف “توقفوا عن تصعيد التوتر” دون أن يذكر أحدا على وجه الخصوص، مشيرا الى أنه “يجب التعامل بجدية مع المخاوف الأمنية المشروعة لروسيا”.

من جهتها أعلنت روسيا الخميس وصول ست سفن حربية إلى شبه جزيرة القرم للمشاركة في مناورات مقبلة في البحر الأسود المتاخم لجنوب أوكرانيا.