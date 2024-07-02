بايدن يحقق رقماً قياسياً بجمع 264 مليون دولار في الربع الثاني رغم انتقادات المناظرة

قالت حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنها وحلفاءها الديمقراطيين جمعوا 264 مليون دولار في الربع الثاني من العام بما يشمل 127 مليون دولار في يونيو حزيران وتبرعات قياسية “على المستوى الشعبي” في يوم المناظرة بين بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب التي كان أداء بايدن فيها ضعيفا للغاية.

وذكرت الحملة أن جهود إعادة انتخاب الرئيس الديمقراطي لديها حاليا 240 مليون دولار نقدا.

وتحرص حملة بايدن على إظهار قوة جمع التبرعات بعد الأداء الضعيف للرئيس في المناظرة مما دفع بعض الديمقراطيين إلى مطالبته بالتخلي عن ترشيح الحزب له لخوض انتخابات الرئاسة.

وقالت جولي تشافيز رودريجيز مديرة حملة بايدن في بيان “جمع التبرعات في الربع الثاني من العام شهادة على القاعدة المخلصة والمتنامية من المؤيدين الذين يقفون بثبات خلف الرئيس ونائبته ودليل واضح على أن ناخبينا يدركون أن الاختيار في هذه الانتخابات بين الرئيس بايدن الذي يقاتل من أجل الشعب الأمريكي وبين دونالد ترامب الذي يقاتل من أجل نفسه لأنه مجرم مدان”.

وجمع ترامب تبرعات كبيرة أيضا. وقالت حملته واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري الشهر الماضي إنهما جمعا 141 مليون دولار في مايو أيار، وهو مبلغ يقترب من ضعف ما تم جمعه الشهر السابق بفضل سيل من الدعم بعد إدانته في محاكمة تتعلق بدفعه أموالا لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية.