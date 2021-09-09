بايدن يخطط لعقد قمة عالمية لمكافحة كورونا

قالت صحيفة “بوليتيكو”، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يعتزم عقد قمة عالمية لمكافحة كوفيد-19 في أقرب وقت، وقد تجري الفعالية في نهاية سبتمبر/أيلول.

وبحسب مصادر مطلعة، أشارت إليهم صحيفة “بوليتيكو”، من المخطط تكريس القمة لتدابير الاستجابة على جائحة كوفيد-19، وأيضا للجهود العالمية في تطعيم اللقاح.

يذكر أن الولايات المتحدة تحتل المركز الأول عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، حيث سجلت إجمالي إصابات بلغ أكثر من 41 مليون إصابة، بالإضافة إلى ما يقارب الـ671 ألف وفاة نتيجة المرض.

واتخذت إدارة الرئيس بايدن سلسلة إجراءات لتعزيز التطعيم في الولايات المتحدة، بما في إلزام ملايين الموظفين الفدراليين إما بالتطعيم وإما بوضع كمامات بشكل مستمر والخضوع لاختبارات منتظمة.

وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن المتحور دلتا يمثل تهديدا، إلا أن اللقاحات لا تزال تتيح لمعظم الأشخاص الذين تلقوها بأن لا يُصابوا بشكلٍ حاد من كوفيد-19. ووفقا للسلطات الصحية، فإن الأشخاص الذين تم تطعيمهم، هم أقل عرضة للإصابة بالمرض بمقدار 8 مرات، و25 مرة أقل عرضة للدخول إلى المستشفى أو الوفاة.

وتناقش السلطات الصحية الفدرالية ما إذا كانت هناك حاجة إلى جرعة ثالثة لمجموعات معينة مثل منقوصي المناعة.