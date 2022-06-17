بايدن يدعو الإقتصادات الكبرى لمضاعفة الجهود لمكافحة تغير المناخ

في ثالث تجمع افتراضي لمنتدى الاقتصادات الكبرى برئاسته، دعا الرئيس الأميركي جو بايدن الصين والاقتصادات الكبرى الأخرى الجمعة الواقع في 17 حزيران إلى مضاعفة جهودها لمكافحة تغير المناخ وتحسين أمن الطاقة، محذرا من أن غزو روسيا لأوكرانيا زاد الحاجة إلى عمل عاجل.

بايدن حثّ الدول على الإسراع بخفض انبعاثات الميثان وتبني أهداف طموحة صوب إنتاج مركبات بدون انبعاثات والعمل على تطوير الشحن العالمي.

ودعا بايدن هذه الدول أيضا إلى إنفاق 90 مليار دولار في المجمل للإسراع بتسويق التكنولوجيات النظيفة وتطوير الأسمدة التي تخفض الانبعاثات الزراعية وتعزز الأمن الغذائي.

وقال بايدن للزعماء المشاركين في أعمال المنتدى الافتراضي: “أشعل غزو روسيا الوحشي وغير المبرر لدولة أوكرانيا أزمة طاقة عالمية وضاعف الحاجة إلى تحقيق الأمن والاستقرار للطاقة على المدى الطويل”.

وأشار بايدن الى أن من “الضروري العمل معا من أجل تخفيف آثار الحرب التي رفعت أسعار الغذاء والطاقة على مستوى العالم”.

واجتماع الجمعة هو أكبر تجمع لزعماء العالم بشأن تغير المناخ قبل مؤتمر المناخ العالمي الذي يعرف باسم كوب27 والذي سيُعقد في نوفمبر تشرين الثاني في منتجع شرم الشيخ بمصر.

وذكر البيت الأبيض إن بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيعلنان خلال مؤتمر شرم الشيخ عن جهد مشترك لتحقيق انضباط المناخ في أفريقيا.

وتسهم الدول التي يتكون منها منتدى الاقتصادات الكبرى بما يقارب 80 في المئة من الناتج الاقتصادي العالمي وانبعاثات الغازات.