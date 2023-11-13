بايدن يدعو لحماية المستشفيات في غزة

من مجمع الشفاء في مدينة غزة (فرانس برس)

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، إسرائيل إلى حماية مستشفى الشفاء، الأكبر في قطاع غزة، في وقت تستمر المعارك العنيفة بين القوات الإسرائيلية و “حماس” حول هذا المجمع.

وقال بايدن للصحافيين في المكتب البيضوي حين سُئل عما إذا كان أعرب عن قلقه لاسرائيل بالنسبة الى هذه القضية، “ينبغي حماية المستشفى”، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وتابع بايدن: “هناك جهود لاستغلال الهدنة للتعامل مع الإفراج عن الرهائن”، مضيفاً “يجري التفاوض في هذا الشأن مع قطر”.

وفي السياق، قال البيت الأبيض الاثنين إن إسرائيل تشاطر إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وجهة نظرها بشأن ضرورة عدم وقوع معارك في مستشفيات غزة.

وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض إن الحكومة الإسرائيلية قالت أيضا إنها مستعدة لتوفير الوقود للمستشفيات لضمان قدرتها على الاستمرار في العمل.

وأضاف أن واشنطن تواصل العمل من أجل إنقاذ الرهائن المحتجزين لدى “حماس”، مؤكدا ضرورة دخول المزيد المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة المدنيين في غزة.

وقال سوليفان “أميركا تواصل المناقشات مع إسرائيل حول أهمية التوصل إلى هدن إنسانية تكتيكية”.

وأضاف “المستشفيات في غزة يجب أن تكون قادرة على العمل لتوفير الرعاية الطبية للمرضى. قلنا للحكومة الإسرائيلية إننا لا نريد أي قتال في المستشفيات”.

وتمركزت الدبابات الإسرائيلية عند أبواب مستشفى الشفاء في مدينة غزة الاثنين والذي صار الهدف الرئيسي في معركة السيطرة على النصف الشمالي من القطاع حيث قال مسؤولو الصحة إن المرضى، ومنهم أطفال حديثو الولادة، يموتون بسبب نقص الوقود.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة من داخل المستشفى إن 32 مريضا، منهم ثلاثة من الأطفال حديثي الولادة، لقوا حتفهم خلال الأيام الثلاثة الماضية نتيجة حصار المستشفى وانقطاع التيار الكهربائي.

ولا يزال 650 مريضا على الأقل داخل المستشفى يشعرون باليأس لعدم إمكانية إجلائهم إلى منشأة طبية أخرى، سواء من الصليب الأحمر أو أي وكالة محايدة أخرى.

وقال الطبيب الجراح بالمستشفى أحمد المخللاتي “الدبابات أمام المستشفى نحن تحت حصار شامل هذه منطقة مدنية بالكامل يوجد فقط مرافق المستشفى والمرضى والأطباء ومدنيون يقيمون في المستشفى. يجب على أحد (المسؤولين) إنهاء هذا الوضع”. وأضاف “قصفوا خزانات وآبار المياه ومضخة الأكسجين أيضا. قصفوا كل شيء في المستشفى”.