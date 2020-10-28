بايدن يدلي بصوته قبل موعد الانتخابات الرئاسية

أدلى المرشح الديمقراطي جو بايدن، الأربعاء، بصوته في الاقتراع المبكر للانتخابات الرئاسية الأمريكية.

واعلن بايدن، إن الولايات المتحدة في مفترق طرق، في إشارة للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها في 3 تشرين الثاني المقبل، داعيا الأمريكيين لإنهاء الفوضى التي صنعها الرئيس الحالي دونالد ترامب، على حد وصفه.

والسبت الماضي، توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى مكتب اقتراع في ويست بالم بيتش بفلوريدا، للإدلاء بصوته.

وقبيل أيام على يوم الانتخابات، أدلى نحو 53,5 مليون أمريكي بأصواتهم في الانتخابات المبكرة، وهو عدد قد يسهم في أعلى نسبة تصويت خلال ما يربو على 100 عام وفقا لبيانات مشروع الانتخابات الأمريكية.

ومددت العديد من الولايات فترة التصويت بالحضور الشخصي في الانتخابات المبكرة، وكذلك التصويت عبر البريد قبيل يوم الانتخابات تحاشيا للمخاطر في ظل جائحة كورونا.