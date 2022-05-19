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بايدن يرحب بانضمام السويد وفنلندا لأقوى تحالف دفاعي في تاريخ العالم

19 - مايو - 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن بزعماء السويد وفنلندا اليوم الخميس لتقديم طلبات انضمام بلديهما إلى حلف الأطلسي في حين كررت تركيا معارضتها لهذه الخطوة.

ووقف بايدن، الذي أشاد بالتعاون بين أوروبا والولايات المتحدة في مواجهة موسكو خلال الغزو الروسي لأوكرانيا، مع رئيسة وزراء السويد ماجدالينا أندرسون والرئيس الفنلندي سولي نينيستو في حديقة الورود بالبيت الأبيض.

ورحب باليوم “الحافل”، وأعرب عن دعمه لانضمام القوتين الديمقراطيتين .. لأقوى تحالف دفاعي في تاريخ العالم”.

وقال بايدن “إنهما يلبيان كل متطلبات حلف الأطلسي…”، مضيفا أنه سيقدم أوراق عمل اليوم إلى الكونجرس الأمريكي للحصول على موافقة سريعة بمجرد موافقة الحلف على انضمامهما.

وأعربت تركيا عن معارضتها الشديدة لإدخال فنلندا والسويد في التحالف، وطالبت السويد بوقف دعمها للمسلحين الأكراد الذين تعتبرهم جزءا من جماعة إرهابية وطالبت الدولتين برفع الحظر المفروض على بعض مبيعات الأسلحة إلى تركيا.

ويتعين الحصول على موافقة جميع أعضاء الحلف الثلاثين على انضمام أي عضو جديد. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقطع فيديو نُشر على حسابه على تويتر اليوم الخميس إن تركيا أبلغت الحلفاء بأنها سترفض عضوية السويد وفنلندا.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان للصحفيين يوم الأربعاء إن المسؤولين الأمريكيين واثقون من إمكانية تهدئة مخاوف تركيا، وقال بايدن للصحفيين “أعتقد أن كل شيء سيكون على ما يرام” بشأن هذه القضية.

    المصدر :
  • رويترز

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