الأثنين 5 ذو الحجة 1443 ﻫ - 4 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بايدن يرفض الرد على اتصالات رئيس الوزراء الإسرائيلي!

21 - ديسمبر - 2021
جو بايدن

جو بايدن

A A A
طباعة المقال

ذكرت القناة 13 الإسرائيلية مساء يوم الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يرفض الرد على اتصالات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت منذ 3 أسابيع.

وأفاد تقرير صحفي بأن الرئيس الأميركي يرفض إجراء محادثات حول الشأن الإيراني مع رئيس الحكومة الإسرائيلية.

وكشفت القناة أن مكتب بينيت يحاول تنيسق إجراء مكالمة هاتفية مع بايدن، غير أن البيت الأبيض لم يرد على الطلب الإسرائيلي حتى هذه اللحظة.

وفي سياق متصل، وصل مستشار الأمن القومي الأمريكي جييك ساليفان اليوم إلى تل أبيب في زيارة عمل تستمر يوما واحدا لمناقشة المشروع النووي الإيراني.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المسؤول الأمريكي سيلتقي الرئيس الإسرائيلي الليلة، وسيلتقي رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والخارجية يوم الأربعاء.

يذكر أن هناك تباينا في آراء كل من واشطن وتل أبيب حول الملف النووي الإيراني، ففي حين ترغب الإدارة الأمريكية العودة إلى الاتفاق، ترى إسرائيل أنه يجب تكاتف المجتمع الدولي لإجبار طهران على التخلي عن مشروعها النووي.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

الدولار
الدولار يتراجع أمام اليورو والاسترليني
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان (رويترز)
إيران تدعو إلى استغلال الفرصة الدبلوماسية للوصول إلى اتفاق نووي
علما إسرائيل وبولندا
إسرائيل وبولندا تتفقان على تحسين العلاقات

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

قوات الأمن الدنماركية في محيط مركز التسوق الذي تعرض لحادث إطلاق النار
فيديو وصور.. أول ظهور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي قبل وبعد اعتقاله
رجل الاعمال طلال ابو غزالة
طلال ابو غزالة: مستعدّ ان احصل على اموالي من المصارف واعطيها للبنان ولكن لا ان تسلب منّي
نجيب ميقاتي
هجوم حاد ّمن ميقاتي.. التيار الوطني الحر هو من يقوم بالحملات والعرقلة