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بايدن يزور السعودية وإسرائيل الشهر المقبل

منذ ساعة واحدة
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يتوجّه الرئيس الأميركي جو بايدن إلى السعودية وإسرائيل الشهر المقبل وإن البيت الأبيض يعتزم الإعلان عن الزيارة هذا الأسبوع، بحسب ما قال مصدر مطلع يوم الأحد لـ”رويترز”.

وقال المصدر إن زيارة بايدن للسعودية، التي من المتوقع أن تتم في منتصف تموز تقريبا، قد تشمل لقاء مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أنه يجري التخطيط لزيارة بايدن إلى إسرائيل والسعودية. وقال المتحدث: “ليس لدينا تفاصيل أخرى نؤكدها بشأن الرحلة ولكننا سنعلن بمجرد توافر تفاصيل”.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات مع السعودية في وقت يحاول فيه بايدن إيجاد سبل لخفض أسعار البنزين في الولايات المتحدة.

تأتي هذه الأنباء بعد أقل من يومين من إعلان الرئيس الأميركي أنَّه لم “يتخذ بعد قراراً” بشأن زيارته للمملكة العربية السعودية، لكنَّه قال للصحفيين في نهاية زيارة إلى ولاية كاليفورنيا السبت، إنَّ أي زيارة إلى المملكة العربية السعودية ستكون من أجل “اجتماع واسع” يتناول قضايا الأمن الإقليمي.

    المصدر :
  • رويترز

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