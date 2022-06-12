بايدن يزور السعودية ويلتقي محمد بن سلمان الشهر المقبل

أفاد تقرير نشره موقع قناة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية، اليوم الأحد، بأنه من المقرر أن يعلن البيت الأبيض عن سفر الرئيس جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية، الشهر المقبل.

ونقلت فوكس نيوز عن صحيفة وول ستريت جورنال، أن مسؤولين اثنين ”على علم مباشر بالخطط“، قالا إن بايدن سيلتقي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارة للمنطقة مقررة الشهر المقبل.

وأوضح التقرير، أن هذا الإعلان قد يصدر في وقت مبكر، يوم الإثنين، مشيرا إلى أنه يأتي وسط نقص النفط العالمي الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.

ويتوقع أن تتصدر أجندة زيارة بايدن المرتقبة إلى السعودية، نقاش أزمة الطاقة العالمية، وارتفاع أسعار النفط جراء أزمة أوكرانيا، فضلا عن تأثير العقوبات الغربية المفروضة على النفط والغاز الروسي على أسواق النفط العالمية.

وتواجه إدارة بايدن انتقادات متزايدة؛ بسبب تعاطيها مع أزمة النفط الحالية، وعجزها عن وقف ارتفاع أسعار الغاز، والتي تجاوزت 5 دولارات للغالون، للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.

ووفقا لتقرير ”فوكس نيوز“، من المتوقع أيضًا أن يناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال لقاءاته مع كبار المسؤولين السعوديين، موضوع الاتفاق النووي الإيراني وتصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد ألمح بداية الشهر الجاري في تصريحات صحفية، إلى أنه قد يزور السعودية قريبا.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة ”نيويورك تايمز“ عن معلومات مؤكدة بشأن الزيارة المرتقبة، ولقاء بايدن مع الأمير محمد بن سلمان، وهو ما اعتبره مراقبون تغييرا في موقف الإدارة الديمقراطية التي حاولت، منذ وصولها إلى البيت الأبيض، تجاهل الدور المؤثر للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقالت الصحيفة الأمريكية في تقرير، إن رئيس الولايات المتحدة ”قرر الذهاب إلى الرياض لإعادة بناء العلاقات مع المملكة، بينما يسعى إلى خفض أسعار الوقود في الداخل وعزل روسيا دوليا“.

ويرى محللون أن اللقاء المرتقب بين بايدن ومحمد بن سلمان يكشف عن الدور المؤثر للسعودية في ملف الطاقة، وكذلك دور المملكة البارز في المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أشاد، مطلع الشهر الجاري، بدور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تمديد هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة بين طرفي الصراع في اليمن، شاكرًا المملكة العربية السعودية ”لقيادتها الشجاعة“ جهود تمديد هدنة اليمن.