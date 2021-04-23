الجمعة 11 رمضان 1442 ﻫ - 23 أبريل 2021 |
Englishعربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بايدن يزور بريطانيا وتكهنات حول قمة مع بوتين

منذ دقيقة واحدة
آخر تحديث: 23 - أبريل - 2021 9:24 مساءً
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن

A A A
طباعة المقال

سيشارك الرئيس الأميركي جو بايدن في حزيران القادم في قمتي مجموعة السبع في بريطانيا وحلف الأطلسي في بروكسل في أول رحلة له إلى الخارج، كما أعلن البيت الأبيض، الجمعة.

وسيشارك بايدن في قمة مجموعة السبع من 11 إلى 13 حزيران في بريطانيا، ثم في قمة قادة دول الحلف الأطلسي في بروكسل في 14 منه.

وفي بروكسل، سيشارك بايدن أيضاً في قمة للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بهدف تسليط الضوء على التزام واشنطن من أجل “شراكة قوية عبر الأطلسي” مبنية على “قيم مشتركة”، وفق الإدارة الأميركية.

وأوضح البيت الأبيض، أنه سيعطي قريباً تفاصيل أكثر حول هذه الرحلة “خصوصاً حول عناصر إضافية محتملة”.

وأثارت هذه الصياغة على الفور تكهنات في واشنطن حول لقاء محتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واقترح الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي على نظيره الروسي أثناء مكالمة هاتفية، عقد لقاء هذا الصيف في دولة ثالثة في قمة تهدف إلى تحقيق استقرار في العلاقات بين القوتين المتخاصمتين، وهي في أدنى مستوياتها حالياً.

وأبدت موسكو اهتمامها بهذا الاقتراح رغم أنه جاء بالتزامن مع فرض عقوبات متبادلة بين البلدين الأسبوع الماضي.

وأعلنت فنلندا والنمسا أنهما مستعدتان لاستضافة هذه القمة، وذلك بحسب “العربية”.

    المزيد من أخبار العالم

    مقر الاتحاد الأوروبي
    قمة أوروبية روسية في بروكسل أواخر الشهر القادم
    وزير الداخلية السعودي
    وزير الداخلية السعودي: أمن المملكة خط أحمر
    منظمة الصحة العالمية
    “الصحة العالمية”: وقف تفشي كورونا في الهند “مهمة صعبة”

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    كوب ماء
    هذا هو أسوأ وقت لشرب الماء
    دوجكوين
    هل يفعلها بيزوس ويدعم “Dogecoin” لتصل حتى هذا المستوى؟!
    القاضية غادة عون
    غادة عون تواصل”التشبيح” ومجلس القضاء يتوعّدها