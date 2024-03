بايدن يسخر من ترامب.. ويعلق: إليكم الفرق بين المرشحين

بعد سلسلة من الانتقادات المتكررة على مدى أشهر من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بحق الرئيس الحالي جو بايدن ينتهج الأخير اليوم أسلوب الهجوم المضاد.

وفي أحدث حملاته ضد ترامب نشر بايدن، أمس الخميس 28\3\2024، فيديو لترامب يمارس الغولف، اللعبة الأحب على قلبه.

وكتب بايدن على حسابه في منصة إكس معلقاً على مقطع يقارن بين إنجازاته وما يفعله خصمه الجمهوري، إليكم الفرق بين المرشحين للانتخابات الرئاسية.

ففيما بدا ترامب في الفيديو مستمتعا بلعبته المفضلة، عدَّد الفيديو المقارن الإنجازات التي حققها بايدن خلال فترة رئاسته، فضلا عن الزيارات التي قام بها لـ 8 ولايات متأرجحة في 18 يوماً فقط، والتي تطرقت إلى شتى المواضيع الاجتماعية والاقتصادية التي تهم الأميركيين.

أتى ذلك، فيما كان من المرتقب أن يحضر الرئيس السابق جنازة ضابط الشرطة، جوناثان ديلر، في نيويورك، الذي قُتل بالرصاص لدى إيقافه سيارة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

I’ll tell you this: There’s a difference between the two candidates in this election. pic.twitter.com/yGi2LvPkUH

— Joe Biden (@JoeBiden) March 28, 2024