بايدن يسعى لطمأنة الديمقراطيين ويتعهد بالبقاء في السباق الرئاسي

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء بالبقاء في السباق الرئاسي لعام 2024 وسعى إلى طمأنة كبار النواب الديمقراطيين في الكونجرس بأنه لائق للترشح لفترة جديدة، رغم أدائه الكارثي في ​​مناظرة الأسبوع الماضي.

وتحدث بايدن خلال مكالمة مع أعضاء فريق حملته القلقين وأخبرهم بأنه مستمر في مسعاه الرئاسي، وفق مصدرين على دراية بتفاصيل المكالمة.

وقال أحد المصادر إن بايدن قال “سأترشح”، مضيفا أنه لا يزال زعيما للحزب الديمقراطي ولم يستبعد.

وسيجتمع الرئيس مع حكام الولايات الديمقراطيين اليوم الأربعاء في الساعة 6:30 مساء بالتوقيت الشرقي (22:30 بتوقيت غرينتش) لطمأنتهم بأنه قادر على أن يكون مرشح الحزب بعد الأداء الضعيف في المناظرة مع خصمه الجمهوري دونالد ترامب. وسيحضر بعض الحكام اللقاء عبر الإنترنت.

وردا على سؤال اليوم الأربعاء عما إذا كان بايدن يفكر في الانسحاب، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير “بالتأكيد لا”.