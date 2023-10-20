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بايدن يشعر "بسعادة غامرة" بعد إطلاق سراح رهينتين أمريكيتين

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آخر تحديث: 21 - أكتوبر - 2023 1:23 صباحًا
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن (رويترز)

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أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن شعوره “بسعادة غامرة” بعد إطلاق سراح رهينتين أمريكيتين احتجزتا خلال عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب القسام في السابع من أكتوبر.

وأكد بايدن أنه “يشعر بسعادة غامرة” لأن الأم وابنتها “سوف يتم لم شملهما قريبًا مع أسرتهما”.

وجاء في بيان صادر عن بايدن الجمعة: “هاتان السيدتان وعائلتهما سيكون لهم الدعم الكامل من حكومة الولايات المتحدة في الوقت الذي يتعافون فيه ويتماثلون للشفاء، ويجب علينا جميعا احترام خصوصيتهما في هذه اللحظة”.

وأعاد بايدن التأكيد على أن إدارته “تعمل على مدار الساعة” لإطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين كرهائن من قبل حماس، وقال: “لم نكف عن جهودنا لضمان الإفراج عن أولئك الذين ما زالوا محتجزين”.

وأكد الرئيس الأمريكي أن قطر وإسرائيل كانتا شريكتين في جهود إطلاق سراح الرهينتين.

وقال بايدن: “أنا وجيل (السيدة الأولى جيل بايدن) نضع جميع عائلات الأمريكيين المفقودين في قلوبنا وكما أخبرت تلك العائلات عندما تحدثت إليهم الأسبوع الماضي: لن نتوقف حتى نعيد أحباءهم إلى ديارهم. كرئيس، ليس لدي أولوية أعلى من سلامة الأمريكيين المحتجزين كرهائن حول العالم”.

الأمريكيتان اللتان تم إطلاق سراحهما -أم وابنتها البالغة من العمر 17 عاماً- من شيكاغو وكانتا تزوران أقاربهما في ناحل عوز، جنوب إسرائيل، عندما تم اختطافهما، وفقاً لأسرتهما.

    المصدر :
  • CNN عربي

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