بايدن يصادق على انضمام فنلندا والسويد الى حلف "الناتو"

صادق الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وقبل المصادقة، قال بايدن لوسائل الإعلام: “عندما انتهكت روسيا بوتن السلام والأمن في أوروبا، عندما يتحدى المستبدون أسس نظام قائم على القواعد، فإن قوة التحالف الأطلسي والتزام أميركا بحلف شمال الأطلسي يصبحان أكثر أهمية من أي وقت مضى”.

وأضاف أن الناتو “تحالف لا غنى عنه لعالم اليوم وعالم الغد”.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي وافق، الأربعاء الماضي، على انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف، في أكبر توسع للتحالف المكون من 30 عضوا منذ التسعينيات.

وتقدمت السويد وفنلندا بطلب الحصول على عضوية الحلف ردا على العملية العسكرية لروسيا على أوكرانيا، وحذرت موسكو البلدين مرارا من الانضمام إليه.

ووقع أعضاء حلف شمال الأطلسي بروتوكول الانضمام من أجلهما الشهر الماضي، مما يسمح لهما بدخول التحالف المسلح نوويا، الذي تقوده الولايات المتحدة، بمجرد تصديق الدول الأعضاء على القرار.

ويتعين أن تصادق برلمانات جميع الدول الأعضاء في الحلف على الانضمام قبل أن تحظى فنلندا والسويد بالحماية بموجب بند الدفاع، الذي ينص على أن الهجوم على دولة واحدة بالتحالف هو هجوم على جميع الأعضاء.

وسبق للرئيس الأميركي أن قال إن السويد وفنلندا “ديمقراطيتان قويتان بجيوش ذات قدرة عالية، في أكبر تحالف دفاعي في التاريخ”، مضيفا أن انضمامهما “سيعزز الأمن الجماعي لحلف الناتو ويعمق الشراكة عبر الأطلسي”.