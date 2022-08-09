الثلاثاء 11 محرم 1444 ﻫ - 9 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بايدن يصف التوقيع على قانون الرقائق الإلكترونية والعلوم بـ"اللحظة التاريخية"

منذ ساعة واحدة
الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس التنفيذي لشركة SparkCharge

الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس التنفيذي لشركة SparkCharge(رويترز)

A A A
طباعة المقال

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن التوقيع على “قانون الرقائق الإلكترونية والعلوم” لعام 2022 باللحظة التاريخية للولايات المتحدة.

ودعا بايدن، خلال التوقيع على القانون، في حديقة البيت الأبيض، الأمريكيين ليفخروا بهذا الإنجاز التاريخي.

ويتيح القانون تقديم إعانات بنحو 53 مليار دولار، من أجل إنتاج أشباه الموصلات، وأبحاثها في الولايات المتحدة، ولتعزيز الجهود لجعل البلاد أكثر قدرة على المنافسة في قطاع العلوم والتكنولوجيا.

وشدد بايدن على أن الولايات المتحدة كانت دائما تؤمن بالإمكانيات التي تدفع بها إلى الأمام، لافتا إلى أن نسبة 10% فقط من الرقائق الإلكترونية يتم إنتاجها في البلاد “رغم ريادتنا في هذا المجال”.

من جانبها، اعتبرت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، أن أميركا باتت مهيأة الآن للمنافسة والفوز في القرن الحادي والعشرين.

بينما أشار زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إلى أن “مهمتنا اليوم هي المحافظة على ريادة الولايات المتحدة في مجال التكنولوجيا”.

وأوضحت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو إلى أن تصنيع الرقائق داخل الولايات المتحدة سيخلق وظائف ذات جودة عالية ويعفي واشنطن من الارتباط بالمزودين الأجانب.

    المصدر :
  • الحرة

المزيد من أخبار العالم

ناقلات الغاز الطبيعي المسال- أرشيفية
صادرات روسيا من الغاز الطبيعي في أدنى مستوى منذ حوالي 40 عاما
أزمة الطاقة تتصاعد في أوروبا
إدارة معلومات الطاقة تتوقع تسجيل مستوى قياسي في إنتاج الغاز الطبيعي لعام 2022
خيرسون تقع قرب شبه جزيرة القرم
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
انفجارات هزت قاعدة جوية روسية تقع قرب منتجعات ساحلية في القرم

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه
وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
موكب مولوي يتعرض لحادث سير... إليكم التفاصيل
مخيمات اللاجئين الفلسطينين في لبنان
اغتيال مسؤول فلسطيني في لبنان