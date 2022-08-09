بايدن يصف التوقيع على قانون الرقائق الإلكترونية والعلوم بـ"اللحظة التاريخية"

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن التوقيع على “قانون الرقائق الإلكترونية والعلوم” لعام 2022 باللحظة التاريخية للولايات المتحدة.

ودعا بايدن، خلال التوقيع على القانون، في حديقة البيت الأبيض، الأمريكيين ليفخروا بهذا الإنجاز التاريخي.

ويتيح القانون تقديم إعانات بنحو 53 مليار دولار، من أجل إنتاج أشباه الموصلات، وأبحاثها في الولايات المتحدة، ولتعزيز الجهود لجعل البلاد أكثر قدرة على المنافسة في قطاع العلوم والتكنولوجيا.

وشدد بايدن على أن الولايات المتحدة كانت دائما تؤمن بالإمكانيات التي تدفع بها إلى الأمام، لافتا إلى أن نسبة 10% فقط من الرقائق الإلكترونية يتم إنتاجها في البلاد “رغم ريادتنا في هذا المجال”.

من جانبها، اعتبرت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، أن أميركا باتت مهيأة الآن للمنافسة والفوز في القرن الحادي والعشرين.

بينما أشار زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إلى أن “مهمتنا اليوم هي المحافظة على ريادة الولايات المتحدة في مجال التكنولوجيا”.

وأوضحت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو إلى أن تصنيع الرقائق داخل الولايات المتحدة سيخلق وظائف ذات جودة عالية ويعفي واشنطن من الارتباط بالمزودين الأجانب.