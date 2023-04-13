بايدن يصل إلى دبلن لإلقاء خطاب أمام البرلمان الأيرلندي

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يفتخر بأصوله الأيرلندية، إلى دبلن اليوم الخميس ضمن زيارته التي تستمر ثلاثة أيام حيث سيلقي كلمة أمام البرلمان ويحضر مأدبة في قلعة دبلن ليحول تركيزه من السلام في أيرلندا الشمالية إلى الاحتفاء بتراثه.

وقال بايدن للصحفيين بعد ظهر أمس الأربعاء أثناء تجوله في قلعة كارلينجفورد بالقرب من منزل أحد الفروع الأيرلندية لعائلته “إنه إحساس رائع. أشعر وكأنني عائد إلى الوطن”.

وسيحل بايدن ضيف شرف على مأدبة في قاعة سان باتريك في قلعة دبلن مساء اليوم، وهو تكريم سبق منحه لملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية والرئيس الأمريكي الأسبق جون كنيدي.

وبعد الظهر سيلتقي بايدن الرئيس الأيرلندي ورئيس الوزراء ويصبح رابع رئيس للولايات المتحدة يلقي كلمة أمام جلسة مشتركة للبرلمان الأيرلندي بعد كنيدي عام 1963 ورونالد ريجان عام 1984 وبيل كلينتون عام 1995.

وأمضى بايدن صباح أمس الأربعاء في بلفاست حيث أجرى محادثات قصيرة مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وحث الزعماء السياسيين في أيرلندا الشمالية على استعادة حكومة تقاسم السلطة مع وعد باستثمارات أمريكية كبيرة.

واستمتع بعد ذلك بزيارة أسرع لمسقط رأس جده الأكبر أوين فينيجان، وهو صانع أحذية هاجر إلى الولايات المتحدة في عام 1849، في لاوث في منتصف الطريق بين دبلن وبلفاست.

وفي مجاملة لسكان بلدة دوندالك التي غمرتها الأمطار، قال بايدن إن بلدتهم جميلة. وقال ساخرا “لا أعرف لماذا بحق السماء ترك أجدادي هذا المكان”.

ومن المقرر أن يلتقي غدا الجمعة أقارب من فرع آخر من عائلته، وهو جده الأكبر إدوارد بلويت، في مقاطعة مايو في الغرب حيث سيلقي أيضا خطابا عاما في ختام زيارته.

وسيرافق بايدن في بعض الفعاليات التي يحضرها في دبلن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن الذي يزور أيرلندا قبل السفر إلى فيتنام واليابان.