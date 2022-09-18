بايدن يصل الى بريطانيا للمشاركة في جنازة الملكة إليزابيث

وصل الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى لندن برفقة زوجته، ليل السبت الأحد 18 سبتمبر\ايلول، للمشاركة في جنازة ملكة بريطانيا الراحلة، إليزابيث الثانية، وذلك مع توافد كبار الشخصيات العالمية إلى العاصمة البريطانية لحضور الجنازة المقررة الاثنين 19 سبتمبر\ايلول 2022.

ووصل بايدن والسيدة الأميركية الأولى جيل بايدن إلى مطار “ستانستيد”، خارج لندن، على متن الطائرة الرئاسية “إير فورس وان “.

وحظي الزوجان باستقبال بسيط، حضرته جين هارتلي، سفيرة الولايات المتحدة لدى المملكة المتحدة، وممثلة الملك البريطاني في مقاطعة إسكس، جينيفر ماري تولهورست.

وغادر بايدن وزوجته المطار في السيارة الرئاسية المصفحة التي أطلق عليها اسم “الوحش”.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن بايدن وزوجته منحا استثناءً من جانب السلطات البريطانية، حيث سيسافران بـ”السيارة الوحش” عندما يتنقلان في العاصمة البريطانية.

في المقابل، سيستقل مثلا إمبراطور اليابان ناروهيتو وزوجته الإمبراطورة ماساكو حافلة تقل أيضا شخصيات عالمية أخرى.