بايدن يطالب أجهزة الاستخبارات الأميركية بإعداد تقرير حول منشأ "كورونا"

لا يزال منشأ فيروس كورونا يشغل علماء العالم، إذ لا يزال المصدر مجهولاً. وفي هذا المجال، دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، الأجهزة الاستخبارية الأميركية إلى إعداد تقرير في غضون 90 يوماً حول منشأ فيروس كورونا.

وقال بايدن في بيان إنه لا توجد أدلة كافية لاستنتاج “ما إذا كان (الفيروس) ناتجا عن ملامسة الإنسان لحيوان مصاب أو من حادث مختبري”. ووجه بايدن المختبرات الوطنية الأميركية للمساعدة في التحقيق، ودعا الصين إلى التعاون مع التحقيقات الدولية المتعلقة بأصل الوباء.

وأشار الرئيس الأميركي إلى احتمال عدم التوصل للنتائج النهائية على الإطلاق، نتيجة رفض الحكومة الصينية التعاون الكامل مع التحقيقات الدولية. وعادت فرضية تسرب الفيروس من مختبر صيني بقوة إلى الواجهة في الأيام الأخيرة في الولايات المتحدة.

وتم رصد الحالات الأولى لكوفيد-19 نهاية 2019 في مدينة يوهان الصينية قبل أن ينتشر الفيروس في جميع أنحاء العالم ويقتل ما يقارب 3,5 مليون شخص.

ولطالما رفضت بكين بشدة النظرية القائلة بأنه يمكن أن يكون كوفيد-19 قد تسرب من أحد مختبراتها ولاسيما معهد يوهان لعلم الفيروسات الذي اتهمته إدارة ترامب السابقة.