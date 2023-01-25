بايدن يعلن إرسال دبابات "أبرامز" القتالية إلى أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، أن الدبابات الغربية التي قرّرت الولايات المتحدة وحلفاؤها، وفي مقدمتهم ألمانيا، تزويد أوكرانيا بها للتصدي للغزو الروسي “لا تشكل تهديدًا هجوميًا لروسيا”.

وأشار بايدن إلى إن الولايات المتحدة سوف ترسل 31 دبابة من طراز “إم1 أبرامز” القتالية إلى أوكرانيا، تلبية لطلبات كييف بالحصول على دبابات متقدمة.

وأضاف بايدن، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بقطع غيار ومعدات بالإضافة إلى التدريب، واصفاً دبابات “أبرامز” بأنها “الأفضل في العالم”.

في السياق ذاته، قال الرئيس الأميركي إن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حاول التفريق بين الولايات وحلفائها الأوروبيين لكنه فشل في ذلك”، مؤكداً أنهم “متحدون في دعمهم لأوكرانيا وحريصون على انتصارها في المعركة لأنها معركة من أجل الحرية”، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).

وأضاف بايدن أنهم عملوا مع حلفائهم من أجل ضمان أن يكون الأوكرانيون في أفضل موقف تجاه هذا الاعتداء الروسي الطويل”،مؤكداً أن “القوات الأوكرانية تعمل من أجل تحرير أراضيها، ولذلك يجب تحسين قدراتهم العملية ضد الروس”.

وأكد بايدن أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا ستقدم دبابات قتالية لأوكرانيا، مشيراً إلى أن مدّ أوكرانيا بالدبابات جاء بالتوافق والتعاون مع كل حلفاء الولايات المتحدة.

وأشاد الرئيس الأميركي بإعلان المستشار الألماني أولاف شولتز في وقت سابق أنه سيتم إرسال 14 دبابة من طراز ليوبارد إلى أوكرانيا.

في سياق متصل، أكد مسؤول بالبيت الأبيض إن أميركا ستقوم بشراء دبابات أبرامز لتقديمها لأوكرانيا من خلال مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية، لافتاً أن إرسال 31 دبابة من طراز أبرامز إلى أوكرانيا يعادل كتيبة دبابات أوكرانية واحدة.

وأضاف المسؤول، بحسب (الجزيرة نت)، أن دبابات أبرامز معقدة وتتطلب قدراً كبيراً من التدريبات والصيانة وذلك لن يتم في أوكرانيا، مشيراً إلى أن وزارة الدفاع ستعمل على توصيل الوقود والمعدات التي ستحتاجها كييف لتشغيل الدبابات وصيانتها.