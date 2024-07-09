بايدن يعلن "تبرعاً تاريخياً" لأوكرانيا.. إليكم التفاصيل

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن تبرع تاريخي يتمثل في تزويد أوكرانيا بـ5 منظومات دفاع جوي استراتيجية من طراز باتريوت.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إنّ هذه “الهبة التاريخية” التي تتضمّن نظام باتريوت أميركيا جديدا تندرج في إطار الجهود التي يبذلها حلف الأطلسي لحماية أوكرانيا من الهجمات الجوية الروسية.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن: “سنواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة والذخائر وكل ما تحتاجه من معدات”.

وحول الحرب الروسية الأوكرانية، قال بايدن إن “أوكرانيا سوف تنجح بإيقاف روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين”.

في سياق متصل، حث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ زعماء الحلف على مواصلة دعم أوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي، وقال إن نتيجة الصراع ستشكل الأمن العالمي لعقود من الزمن.

وفي بداية قمة في العاصمة الأمريكية واشنطن للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس حلف شمال الأطلسي، قال ستولتنبرغ إن الحلف يجب أن يظهر نفس العزم الذي أظهره في لحظات مهمة أخرى من تاريخه.

وقال ستولتنبرغ “لا توجد خيارات مجانية مع روسيا العدوانية كجارة. لا توجد خيارات خالية من المخاطر في الحرب”.

وأضاف “التكلفة الأكبر والمخاطرة الأكبر ستكون إذا انتصرت روسيا في أوكرانيا. لا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك”.