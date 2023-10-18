بايدن يعلن دعمه الكامل.. لو لم تكن هناك إسرائيل في الوجود لعملنا على إقامتها!

خاطب الرئيس الأميركي جو بايدن مخاطبا الإسرائيليين بالقول: “هناك من أراد أن يكسر إرادتكم لكنه لم ينجح، فأنا أعلم أنكم تتألمون وتشتاقون لرائحة أحبائكم، لكنكم لم تخسروهم للأبد”.

وأضاف بايدن “رأينا كيف تم الاعتناء بالضحايا ونحيي جنود الاحتياط الذين تركوا أحباءهم ودراستهم للدفاع عن إسرائيل”.

وتابع “لو لم تكن هناك إسرائيل في الوجود لعملنا على إقامتها وسنستمر في الوقوف بجانبها”، قبل أن يضيف “سوف أحث الكونغرس على زيادة الإمدادات والمساعدات لدعم القبة الحديدية ودولة إسرائيل عموما”.

وقال الرئيس الأميركي “ما حدث في إسرائيل يشكل 15 ضعفا لما حدث في 11 سبتمبر/أيلول”، مؤكدا أن “الولايات المتحدة ستبقى إلى جانب إسرائيل في هذه الأيام المظلمة”.

وتعليقاً على مجزرة مستشفى المعمداني في غزة، اعتبر بايدن إأن الانفجار الذي أودى بحياة أعداد كبيرة من الفلسطينيين في مستشفى بغزة لم يكن سببه على ما يبدو إسرائيل وإنما أعداؤها.

وأضاف بايدن “شعرت بحزن وغضب شديدين بسبب الانفجار في المستشفى بغزة أمس، وبناء على ما رأيته، يبدو كما لو أن ذلك نفذه الفريق الآخر، وليس أنتم”.

وأردف قائلا “لكن هناك أشخاص كثيرون غير متأكدين، وبالتالي أمامنا الكثير، أمامنا الكثير من الأشياء لنتغلب عليها”.

وتابع “العالم يشاهد. إسرائيل لديها مجموعة من القيم مثلها مثل الولايات المتحدة، وغيرها من الديمقراطيات، وهم يتطلعون ليروا ما الذي سنفعله”.