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بايدن يفوز بولاية ميشيغن في انتكاسة جديدة لترامب

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 4 - نوفمبر - 2020 11:43 مساءً
جو بايدن

جو بايدن

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أعلنت وسائل إعلام إميركية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في التصويت بولاية ميشيغان المتأرجحة بعد فرز أكثر من 99% من الأصوات.

ويكون بايدن قد حصل على 243 صوتاً في المجمع الانتخابي مقابل 214 لترامب حتى الآن.

ويحتاج المرشح للرئاسة الحصول على 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي من أجل ضمان الفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

في سياق متصل، قال بايدن إن الإقبال على التصويت كان استثنائيا، بعدما شارك ما يقارب 150 مليون ناخب.

وأضاف بايدن، في كلمة ألقاها بولاية ديلاوير، أنه لن يعلن فوزه بانتخابات الرئاسة قبل انتهاء فرز الأصوات، لكنه قال إن “كل المؤشرات تشير إلى الإقبال على الفوز”.

وأكد أن الشعب وحده هو الذي سيقرر من سيصبح رئيسا للولايات المتحدة، قائلا إنه سيعملُ لصالح الجميع في حال تمكن من الفوز.

وأورد أن رئاسة الولايات المتحدة ليست مؤسسة حزبية، قائلا إنها تستوجب العناية بكافة الأميركيين “هناك استقطاب كبير، ويجبُ ألا نعامل بعضنا البعض مثل الأعداء”.

وأكد ثقته بما ستؤول إليه الأمور في ولاية بنسلفانيا التي يتقدم فيها المرشح الجمهوري، دونالد ترامب حتى الآن.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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