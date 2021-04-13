بايدن يقترح على بوتين عقد قمة في دولة ثالثة

اقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، على نظيره الروسي فلاديمير بوتين عقد قمة في ”دولة ثالثة“ خلال ”الأشهر المقبلة“ من أجل ”بناء علاقة مستقرة“ مع روسيا، وفق البيت الأبيض.

وأعلنت الرئاسة الأمريكية في بيان أن بايدن أعرب خلال محادثات هاتفية جديدة مع بوتين عن ”قلقه إزاء الحشد المفاجئ للقوات الروسية في القرم المحتلة وعند الحدود الأوكرانية“، داعيًا موسكو إلى ”خفض التوترات“.

وقال البيت الأبيض إن بايدن“شدد على دعم الولايات المتحدة الراسخ لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها“، في حين يجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة إلى بروكسل لبحث هذا الملف مع نظيره الأوكراني، والحلفاء الأوروبيين، والحلف الأطلسي.

وأكد بايدن أن“الولايات المتحدة ستتحرك بحزم دفاعًا عن مصالحها القومية ردًا على ممارسات روسيا على غرار الهجمات الإلكترونية، والتدخل في الانتخابات“.

لكن الرئيس الأمريكي شدد أيضًا على سعيه إلى“بناء علاقة مستقرة“ مع روسيا ”تراعي المصالح الأمريكية“، بحسب البيت الأبيض، مشيرًا بشكل خاص إلى ضرورة مواصلة ”حوار إستراتيجي“ حول حظر انتشار الأسلحة وقضايا الأمن.

وقال الكرملين إن الرئيسين أبديا خلال محادثات هاتفية استعدادهما لـ“مواصلة الحوار“ بهدف ضمان الأمن العالمي.

وأكد الكرملين في بيان أن بايدن اقترح على بوتين عقد قمة ”في المستقبل القريب“، دون أن يكشف ما إذا كان الرئيس الروسي قبل هذا الاقتراح.

واعتبرت أجهزة الاستخبارات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، في تقريرها السنوي عن التهديدات التي تتعرض لها الولايات المتحدة في العالم أن روسيا ”لا تريد نزاعًا مباشرًا“ مع واشنطن رغم أنها ”ستواصل جهودها لزعزعة الاستقرار ضد أوكرانيا“.