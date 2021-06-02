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بايدن يكشف أكبر تهديد إرهابي يواجه الولايات المتحدة

2 - يونيو - 2021
جو بايدن

جو بايدن

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أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على إن “حركة تفوق العرق الأبيض” ومناصريها يشكلون أكبر تهديد إرهابي للولايات المتحدة، وليس “تنظيم الدولة الإسلامية” (داعش) وتنظيم “القاعدة”.

وأضاف بايدن في كلمة ألقاها، أمس الثلاثاء، في مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما: “وفقا لمعلومات الاستخبارات (الأمريكية)، فإن النشاط الإرهابي لحركة تفوق العرق الأبيض هو اليوم التهديد الأكثر فتكا بالوطن. ليس داعش ولا القاعدة، ولكن حركة تفوق البيض”.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن “الكراهية لن تنتصر أبدا. إنها تختبئ فقط، ولكن إذا منحتها كمية صغيرة من الأكسجين، فإن ذلك يؤدي إلى ظهور قادة، وتخرج من مخبأها … وكأنها لم تختف أبدا… لا يمكن ولا يجب علينا أن نترك ملاذا للكراهية”.

وفي وقت سابق، أصدر الرئيس الأمريكي تعليمات لإدارته بتشديد مكافحة التطرف الداخلي وإجراء تقييم شامل للمخاطر التي تشكلها هذه الظاهرة.

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