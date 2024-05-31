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بايدن يكشف المراحل الثلاث للمقترح الإسرائيلي.. "حان وقت وقف الحرب في غزة"

منذ 10 دقائق
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن (رويترز)

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قال الرئيس الأميركي جو بايدن مساء (الجمعة 31-5-2024) إنه قد آن الأوان لبدء مرحلة جديدة يعود فيها الرهائن المحتجزين في غزة إلى بيوتهم ولهذه الحرب أن تنتهي ولليوم التالي أن يبدأ.

وأشار بايدن في خطاب بشأن الشرق الأوسط إلى أن إسرائيل عرضت مقترحا شاملا بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن.

وكشف بايدن أن المقترح الإسرائيلي هو خارطة طريق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وتم نقله من قطر إلى حماس، ويتألف من 3 مراحل ويتضمن عودة الفلسطينيين في غزة إلى منازلهم.

ولفت إلى أنه في المرحلة الثانية يتم تبادل كل الأسرى الأحياء بما في ذلك الجنود الإسرائيليون، أما في المرحلة الثالثة ستكون هناك خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة.

وحث بايدن أحث القيادة الإسرائيلية على أن تقف وراء مقترح الصفقة الجديد، مؤكداً أن الاتفاق سيسمح لإسرائيل بالاندماج في المنطقة والتوصل لاتفاق تطبيع تاريخي مع السعودية.

وأكد بايدن أنه في حال رفضت حماس المقترح الإسرائيلي الجديد فإن إسرائيل ستواصل حربها في غزة.

وحذر إسرائيل من مخاطر أن تزيد عزلتها على مستوى العالم وهذه الصفقة ستعيد الرهائن والسلام للإسرائيليين.

كما لفت بايدن في خطابة إلى أن أميركا ستساعد في صياغة حل للوضع على الحدود اللبنانية.

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