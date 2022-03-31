بايدن يكشف عن تصرف مفاجئ لبوتين مع بعض مستشاريه!

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، أن هناك بعض المؤشرات على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعزل نفسه ويعاقب بعض مستشاريه.

لكن بايدن أشار إلى أن بلاده لا تملك الكثير من الأدلة القوية لتقول ذلك على وجه اليقين.

ورداً على سؤال لمراسلة CNN حول عن مدى سوء تضليل مستشاريه للرئيس الروسي، أجاب بايدن: “هذا سؤال مفتوح. هناك الكثير من التكهنات، لكن يبدو أنه – أنا لا أقول هذا على وجه اليقين – يبدو أنه منعزل عن نفسه وهناك بعض الدلائل على أنه قام بفصل أو وضع بعض مستشاريه تحت الإقامة الجبرية”.

وأضاف: “لكنني لا أريد أن أضع الكثير من الإسناد في ذلك الوقت الحالي، لأنه ليس لدينا الكثير من الأدلة القوية”.

وأعرب مسؤولون في الحكومة الأمريكية عن ثقتهم هذا الأسبوع في التقييم الاستخباراتي الذي يشير إلى أن المستشارين العسكريين يضللون بوتين بشأن نجاح أداء الجيش الروسي خلال الحرب، التي استمرت لأكثر من شهر.

كما أشار بايدن إلى أنه “متشكك” في أن بوتين سيسحب كل قواته من محيط العاصمة الأوكرانية كييف.

قال بايدن: “حتى الآن لا يوجد دليل واضح على أنه يسحب كل قواته من كييف. هناك أيضًا أدلة على أنه يقوم بتعزيز قواته في منطقة دونباس. اعتمادًا على وجهة نظري لبوتين، أنا متشكك قليلا”.

وأضاف: “لا أعرف الإجابة، لكن يبدو حتى الآن إنه لم يسحب كلقواته من جميع أنحاء كييف، مضيفاً أن هناك أدلة على أن بوتين “يعزز” قواته في منطقة دونباس بأوكرانيا.