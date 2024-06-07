بايدن يلتقي بزيلينسكي في باريس ويتعهد بدعم أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال محادثات بينهما اليوم الجمعة في العاصمة الفرنسية باريس إن واشنطن “لن تنسحب” بعيدا عن الأزمة التي تواجهها أوكرانيا بسبب الحرب مع روسيا.

وتعد الولايات المتحدة حتى الآن أكبر مورد للدعم العسكرى لكييف فى وقت الحرب، وتحاول أوكرانيا مواجهعة هجوم روسى على مناطقعها الشرقية. وتيركز القتال على المناطق الحودوية الأوكرانية فى خاراكيف ودونتسيك، إلا أن المسئولين الأوكرانيين يقولون إنه قد ينتشر مع سعى جيش روسيا الأخير لتحقيق تقدم أكبر.

وكان بايدن وزيلينسكي قد شارك فى الاحتفالات بالذكرى الثمانين لذكرى إنزال النورماندى، فى الحرب العالمية الثانية، فى شمال فرنسا أمس، مع قادة أوروبا الذين دعموا جهود كييف فى الحرب.

وتعهد بايدن بعدم التخلى عن أوكرانيا، وشبه الحرب مع روسيا اليوم بالمعركة التى خاضتها أوروبا للتحرر من الهيمنة النازية.

وتصور أوكرانيا معركتها ضد روسيا وكأنها صراع بين الحرية الديمقراطية الغربية والطغيان، بينما تقول موسكو إنها تدافع عن نفسها ضد التوسع العسكري لحلف شمال الأطلسي شرقا.

وفي خطاب مدته 20 دقيقة يوم الجمعة أمام البرلمان الفرنسى، قارن زيلينسكي بين التضحيات التي قُدمت خلال الحرب العالمية الثانية ومعركة بلاده الحالية. وقال زيلينسكي: “هذه المعركة هي مفترق طرق..إنها لحظة يمكننا فيها الآن كتابة التاريخ بالطريقة التي نحتاجها. أو يمكننا أن نصبح ضحايا للتاريخ كما يناسبه… عدونا”.