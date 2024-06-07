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بايدن يلتقي بزيلينسكي في فرنسا اليوم ويقدم له مساعدات بقيمة 225 مليون دولار

منذ 7 دقائق
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن (رويترز)

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سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في باريس اليوم الجمعة 7 حزيران/يونيو 2024، حيث سيقدم له حزمة مساعدات في صورة أسلحة بقيمة 225 مليون دولار على هامش احتفالات ذكرى يوم الإنزال في الحرب العالمية الثانية.

وستكون هذه أول محادثات مباشرة بينهما منذ زيارة زيلينسكي لواشنطن في ديسمبر كانون الأول، عندما واجه الرئيسان معارضة من الحزب الجمهوري لتقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا.

وسيجتمع الرئيسان مجددا الأسبوع المقبل في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع المقرر عقدها في إيطاليا حيث ستناقش الدول الغنية استخدام الأصول الروسية التي تم تجميدها بعد غزو أوكرانيا في مسعى لتوفير 50 مليار دولار لكييف.

وقال زيلينسكي لرويترز الشهر الماضي إن الدول الغربية تستغرق وقتا طويلا لاتخاذ قرارات بشأن المساعدات.

وأدلى بايدن بتصريحات في نورماندي بفرنسا أمس الخميس ربط فيها بين الحرب العالمية الثانية والحرب الروسية على أوكرانيا من حيث الطغيان والاستبداد، واصفا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “بالدكتاتور”.

وقالت مصادر إن الأسلحة الجديدة التي تبلغ قيمتها 225 مليون دولار تشمل قذائف مدفعية وصواريخ للدفاع الجوي وغيرها من الأسلحة. وتسعى كييف جاهدة للدفاع عن خاركيف بعد هجوم بدأته موسكو في العاشر من مايو أيار وسيطرت خلاله على بعض القرى في المنطقة.

وغيّر بايدن موقفة الأسبوع الماضي وسمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية التي زودها بها لضرب أهداف عسكرية داخل روسيا تدعم الهجوم على خاركيف.

وقال نائب مستشار الأمن القومي جون فاينر في واشنطن أمس الخميس إن الولايات المتحدة تحاول تلبية احتياجات أوكرانيا من الأسلحة.

    المصدر :
  • رويترز

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