السبت 21 صفر 1444 ﻫ - 17 سبتمبر 2022 |
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بايدن يلتقي رئيسة وزراء بريطانيا الأربعاء في نيويورك

منذ 25 دقيقة
جو بايدن

جو بايدن

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أكد البيت الأبيض اجتماع الرئيس الأميركي جو بايدن برئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس الأربعاء 21 أيلول، عند وصول كليهما ‏إلى نيويورك لحضور الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة‎.‎

وفق بيان من البيت الابيض “سيعقد الرئيس بايدن اجتماعا ثنائيا مع رئيسة الوزراء تروس يوم الأربعاء في نيويورك، حيث سيحضر ‏كلاهما الجمعية العامة للأمم المتحدة‎”.‎

وكان من المقرر في السابق عقد الاجتماع الثنائي هذا الأحد في لندن عشية جنازة الملكة إليزابيث الثانية‎.‎

بالنسبة لتروس، هذا الاجتماع مع بايدن سيكون الأول لها بصفتها رئيسة وزراء بريطانيا، نظرا لأنها تولت هذا المنصب في 6 أيلول، ‏أي قبل يومين من وفاة الملكة‎.‎

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سافر وزوجته جيل بايدن إلى المملكة المتحدة يوم السبت لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية. ‏وقد أقلعت الطائرة الرئاسية صباح اليوم من قاعدة أندروز العسكرية بالقرب من واشنطن. وفقا للبيت الأبيض، يرافقه في الرحلة، ‏مساعد الرئيس للأمن القومي جيك سوليفان ومسؤولون آخرون في الإدارة‎.‎

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