بايدن يلقي خطاباً بالكونغرس بمناسبة مرور 100 يوم على توليه الرئاسة

قرر الرئيس الأميركي جو بايدن تلبية دعوة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، لإلقاء خطاب في الكونغرس بمناسبة مرور 100 يوم على توليه الرئاسة، في 28 أبريل، حسب ما أعلنه البيت الأبيض .

وكانت بيلوسي قالت في رسالة نشرها مكتبها: “أكتب لك لدعوتك لمخاطبة جلسة مشتركة للكونغرس يوم الأربعاء الموافق 28 أبريل، لتشارك رؤيتك الخاصة بمواجهة التحديات والفرص المتاحة في هذه اللحظة التاريخية”.

ويأتي مرور 100 يوم على تولي الرئيس منصبه محفوفات بتحديات جدية، داخل بلاده وخارجها، بدفع الأميركيين للحصول على اللقاحات وارتفاع أعداد المهاجرين القادمين عبر الحدود المكسيكية ومواجهة مرتقبة مع روسيا حول أوكرانيا إضافة إلى التوتر الصيني مع تايوان، وإيران حول برنامجها النووي.

وكانت بيلوسي قد قالت، في فبراير الماضي، إنها ستوجه دعوة للرئيس الأميركي، بعد الموافقة على توفير 1.9 تريليون دولار للحزمة الاقتصادية الخاصة بالتحديات التي فرضها تفشي فيروس كورونا، وقام بايدن بتوقيع التشريع في 11 مارس الماضي.