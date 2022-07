بايدن ينتقد حاكمي ولايتي تكساس ومسيسيبي بسبب الكمامات

انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن حاكمي ولايتي تكساس ومسيسيبي، بسبب رفعهما القيود المفروضة لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد، واصفا خطواتهما بـ”تفكير إنسان بدائي”.

وفي تعليقات تمثل تصعيدا لافتا في لهجة البيت الأبيض، قال بايدن للصحفيين في المكتب البيضاوي، الأربعاء، عندما سئل عن إلغاء الولايتين فرض ارتداء الكمامات وكل قيود السعة على الشركات، الثلاثاء: “أعتقد أنه خطأ كبير”.

وأعرب الرئيس الأميركي عن أمله بـ”أن يكون الجميع قد أدرك الآن أن هذه الكمامات تحدث فرقا”، مشددا على أن الولايات المتحدة “توشك أن تكون قادرة على تغيير طبيعة هذا المرض بشكل جذري، بسبب الطريقة التي تمكنا بها من إيصال اللقاحات إلى أذرع الناس”.

President Biden on Texas and Mississippi lifting their statewide mask mandates: "I think it's a big mistake…It's critical, critical, critical that they follow the science…" pic.twitter.com/ETcTJw04ij

— CSPAN (@cspan) March 3, 2021