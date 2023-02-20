بايدن ينهي زيارته "المفاجئة" لأوكرانيا

اختتم الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارته غير المعلنة للعاصمة الأوكرانية لكييف، اليوم الإثنين، واعدا حليفته أوكرانيا بأسلحة جديدة وبدعم “لا يتزعزع” قبل أيام قليلة من الذكرى الأولى للحرب الروسية.

وكشف بايدن خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني فولوديمبر زيلينسكي عن مساعدة إضافية قيمتها 500 مليون دولار سيعلن عن تفاصيلها في الأيام المقبلة.

وأكد بايدن بشأن زيارته للعاصمة الأوكرانية “اعتبرت أنه من الضروري ألا يكون هناك أي شكوك حول دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا”.

ورحب زيلينسكي بالزيارة أمام الصحفيين وإلى جانبه نظيره الأمريكي معتبرا أنها “مؤشر دعم بالغ الأهمية” مشددا على أنهما سيبحثان “في السبيل إلى كسب الحرب هذه السنة”.

وأكد أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا يظهر أن روسيا “لا تملك أي فرصة لكسب” الحرب.

وانطلقت صافرات الإنذار في أجواء المدينة خلال زيارة الرئيس الأمريكي.

وكان جو بايدن إلى جانب زيلينسكي ويهمان للخروج من كنيسة في كييف عندما أطلقت الصافرات من دون أن يثير الأمر الذعر.

وجاءت زيارة بايدن في حين تواجه أوكرانيا تكثيفا للقتال في شرق البلاد إذ تأمل روسيا أن تخترق خط الجبهة لاستعادة زمام المبادرة بعد انتكاسات مهينة في الخريف.