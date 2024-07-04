بايدن يواجه مطالب بالانسحاب.. الديمقراطيون يستعدون لاتخاذ خطوة حاسمة

وسط ارتفاع أصوات في الحزب الديمقراطي الأميركي تطالب الرئيس جو بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي بعد أدائه الذي وصف بـ”الكارثي” خلال المناظرة التي جمعته مع منافسه مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، أكد أحد مندوبي الحزب أنهم سيتخذون قراراً بشأن سيد البيت الأبيض لأجل مصلحة أميركا.

وقال مندوب عن الحزب الديمقراطي “سيتعين علينا اتخاذ قرار بشأن بايدن من أجل مصلحة أميركا”، مضيفاً “يمكننا اتخاذ قرار في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع”، وفق ما نقله موقع “إكسيوس”.

SCOOP: Delegates to the Democratic National Convention are pleading for as much time as possible to decide whether Biden should lead their ticket. “There’s no way we can make a decision in two or three weeks,” a party delegate tells Axios. https://t.co/N7QXFnlgjJ — Axios (@axios) July 4, 2024

كما سينتظر المندوبون في المؤتمر الوطني الديمقراطي أكبر قدر ممكن من الوقت قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي لبايدن أن يقود حزبهم، بحسب مندوبي الحزب.

من جانبه، قال رئيس الحزب الديمقراطي في تكساس، جيلبرتو هينوجوسا: “ما زلنا ننتظر سماع ما سيفعله بايدن، علينا أن نشعر أنه يمكننا الفوز في هذه الانتخابات، كما يتعين على قيادتنا الديمقراطية الوطنية اتخاذ قرار بشأن ما هو الأفضل في نهاية المطاف لأميركا وهذا العالم”.

“لا أحد يدفعني للرحيل”

وكان الرئيس جو بايدن، تعهد أمس الأربعاء، بمواصلة الترشح لإعادة انتخابه، رافضاً الضغوط المتزايدة من الديمقراطيين للانسحاب بعد أداء كارثي في مناظرة أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب أثار تساؤلات حول مدى استعداده للاستمرار في السباق وتولي الرئاسة.

وقال بايدن في اتصال مع موظفي حملة إعادة انتخابه، وفق ما ذكر أحد كبار مساعديه عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس”: “أنا مرشح.. أنا زعيم الحزب الديمقراطي.. لا أحد يدفعني للرحيل”.

يأتي ذلك، بعدما أعرب كبار المشرعين الديمقراطيين عن قلقهم البالغ إزاء الأداء السيئ للرئيس الأميركي جو بايدن خلال مناظرته أمام غريمه الرئيس السابق دونالد ترامب.

ويسعى بعض المشرعين من زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والزعيم الديمقراطي في مجلس النواب حكيم جيفريز أن يدفعوا بايدن بشكل خاص إلى التنحي، بحسب ما أورده موقع “أكسيوس”.

ويقول هؤلاء المشرعون إن الرئيس يمكن أن يقلل من فرصهم في الاحتفاظ بمجلس الشيوخ أو قلب مجلس النواب، إذا خسر الانتخابات في نوفمبر القادم.

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