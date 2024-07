بايدن يواجه مطالب بالانسحاب.. الديمقراطيون يستعدون لاتخاذ خطوة حاسمة

وسط ارتفاع أصوات في الحزب الديمقراطي الأميركي تطالب الرئيس جو بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي بعد أدائه الذي وصف بـ”الكارثي” خلال المناظرة التي جمعته مع منافسه مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، أكد أحد مندوبي الحزب أنهم سيتخذون قراراً بشأن سيد البيت الأبيض لأجل مصلحة أميركا.

وقال مندوب عن الحزب الديمقراطي “سيتعين علينا اتخاذ قرار بشأن بايدن من أجل مصلحة أميركا”، مضيفاً “يمكننا اتخاذ قرار في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع”، وفق ما نقله موقع “إكسيوس”.

SCOOP: Delegates to the Democratic National Convention are pleading for as much time as possible to decide whether Biden should lead their ticket.

“There’s no way we can make a decision in two or three weeks,” a party delegate tells Axios. https://t.co/N7QXFnlgjJ

— Axios (@axios) July 4, 2024